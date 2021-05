Ein mangfaldig pressemann

Pressemannen og forfattaren Norvall Skreien fyller 90 år i dag.

Norvall Skreien fyller 90 år 24. mai. Han har ei mangfaldig historie bak seg i pressa, og er ein produktiv forfattar. Her då han i 2010 gav ut ei bok om tonekunstnerne bak salmeskatten. Foto: Tor Kristiansen

Pressemannen og forfattaren Norvall Skreien med ætterøter og familienamn frå Vaksdal, fyller 90 år 24. mai.

Han vaks opp på Voss, ei bygd han kjenner seg sterkt knytt til. Etter artium på landsgymnaset kom han inn i pressearbeid. Horda Tidend og Romsdal Folkeblad i Molde var stasjonar på vegen.

Då han forlèt Rosenes by, hadde han vunne både solid avispraksis og ein søt kjærast. Edith har han halde fast ved og verna vakkert til denne dag.

Bergens Arbeiderblad, den gong avis utan eigen fotograf, gav rikt høve til kamerabruk i tillegg til skrivejobb. Med sitt gløgge auga og eit villig kamera skapte han fotojournalistikk av høg klasse.

Ein ung Norvall Skreien på jobb med kamera. Foto: Birkhaug og Omdal

I nokre år styrte Skreien bladstova til vekeavisa Dag og Tid i Oslo, men kom tilbake til Vestlandet og slo seg ned I BT. Her såg han behov for sprekare layout, særleg galdt det design av førstesida.

Kresen biletbruk og presis typografi med god luft og eit roleg, tiltalande satsbilete er hovudmønster for Skreiens avisdesign.

Interessa for den estetiske sida ved avisproduksjonen førde også til engasjement i internasjonale fora der Skreien tok del i arbeidet med å fremja god design.

Sansen for grafisk design kom også til uttrykk i Amoroso, eit særprega magasin for klassisk musikkultur, redigert og stort sett skrive av Skreien, utgjeve av Troldhaugen og Harmonien. Dette bladet burde ha fått eit lengre liv.

Før ein tradisjonsmerkt bransje fekk ferten av ein komande revolusjon, såg redaksjonssjef Skreien kva datateknologien ville bety for ei informasjonsbedrift som Bergens Tidende.

Her viste han seg å vera langt før si tid. I utviklinga av nettavisa var han ein pioner, og nyhendetenesta Teledata som gjekk på fjernsyn, var ein milestolpe i utviklinga. Dette omfattande arbeidet som gjekk over ei årrekke, har Skreien gjort greie for i ei eiga bok.

Den produktive forfattaren står attom ei rekke utgjevingar. Ruvande er Bergen byleksikon, 2. utgåva som bygger på Gunnar Hagen Hartvedts bok frå 1994. Dei halvt tusen frodig illustrerte sidene gjev oss stort sett det me treng vita om Bergen i fortid og notid. Eg er ein ivrig og takksam brukar av denne boka.

Eit anna skriftstykke som vekker glede er Bergens kulturguide frå A til Å (1999), rik på informasjon og med eit uvanleg fint visuelt uttrykk.

Norvall Skreiens sterke musikkinteresse har gjeve utslag i forfattarskapen med ei omtykt bok om far og son Lars Søraas, kordirigentar og komponistar, og ei samling om alle som har bidrege med tonar i norsk salmebok.

Om Skreien har fleire bøker i ermet, skulle det ikkje undra oss, fantasifull, energisk og sprek som han framleis er.

Reidar Storaas