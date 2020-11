Simon trengte hjelp til å få hverdagen tilbake på skinner. Da kom Kirkens Bymisjon kjørende.

– Jeg datt litt utpå, sier Simon Grane, som fikk skyss med Bymisjonen.



Carsten Endresen åpner bildøren for Simon Grane, som skal til Arna, trene og være med andre i samme situasjon. Foto: Eirik Brekke

– En takknemlig jobb, sier Carsten Endresen og svinger åtteseteren ut i Kong Oscars gate.

Morgenen er ennå grålys. Miljøarbeideren hos Kirkens Bymisjon er ute på dagens første transportoppdrag.

Med statlige koronapenger har Bergen kommune etablert en transporttjeneste for mennesker med rusutfordringer.

Oppdraget er gitt til Kirkens Bymisjon, og i dag er det Endresen som sitter bak rattet.

I Åsane plukker han opp kollega Charlotte Brundtland. De to er på vei for å hente 27 år gamle Simon Grane og kjøre ham til rehabilitering hos Arna Aktiv.

– En del har isolert seg

Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder hos Bymisjonen, sier koronapandemien har ført til at en del av deres målgruppe har isolert seg. Mange av dem sliter både med rus og psyke.

– Det fører til at de ikke kommer seg på ulike aktiviteter, på offentlige kontorer eller til behandling. Vi skal hjelpe dem tilbake dit, sier han.

– Hvorfor kan de ikke få vanlig pasienttransport til behandling, slik alle som trenger det har rett på?

– Den nye kjøretjenesten er mer enn bare transport. Tanken er å være et bindeledd som gjør dørstokkterskelen lavere, sier Lynngård og forklarer:

– Dette er helse- og sosialfaglig oppfølging. En del brukere er det viktig å trygge. Vi har tid til å følge vedkommende inn på et kontor, for eksempel.

Begynte med mat og medisiner

Da Norge stengte ned i vår, startet kommunen med å kjøre ut mat, toalettartikler og medisiner til brukerne av kommunens rusomsorg, forteller sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap).

– Da regjeringen i revidert budsjett bevilget ekstra midler til korontiltak i kommunene, søkte vi om støtte. Pengene vi fikk, ble brukt til både matutkjøringen og denne nye transportordningen, sier hun.

Charlotte Brundtland og Carsten Endresen ute på kjøreoppdrag for kommunen. Foto: Eirik Brekke

Tilbudet for de med psykiske lidelser er delvis tilbake, etter flere måneders nedstenging. Aktivitetshusene krever påmelding, og åpningstidene er begrenset. Alt dette gjør at færre oppsøker tilbudene, ifølge Jaffery.

– Transporttjenesten vil jo gjøre at flere kommer seg hit nå, legger hun til.

– Blir transporttilbudet avviklet når pandemien er over?

– Vi må se på erfaringene vi gjør oss nå under pandemien til å få på plass et best mulig tilbud for vanskeligstilte. Både matutkjøring og transporthjelp kan være tiltak som trygger brukerne våre. Her må vi gjøre en vurdering, sier Jaffery.

– Datt litt ut

Sjåfør Endresen snirkler åtteseteren inn på smale veier og parkerer mellom blokkene i Liakroken. Dagens første passasjer er oppringt og skal være klar, men det blir noen minutter å vente på Simon Grane.

– Jeg datt litt ut, men nå er jeg i gang igjen, sier Simon Grane. Foto: Eirik Brekke

27-åringen får på munnbind og finner et sete.

– I dag er det spinning, det blir hardt, sier han fornøyd.

Grane trengte denne transporthjelpen for å få tilbake gode vaner. Opp tidlig, reise til Arna, uteliv, trening og kameratskap.

– Jeg datt litt ut, men nå er jeg i gang igjen, sier han.

I Arna peker han ut retning for sjåføren. Vel fremme, snur han seg på vei ut og nikker høflig.

– Tusen takk for turen.

Ned bakken og inn døren, så kan dagen begynne hos Arna Aktiv. Foto: Eirik Brekke