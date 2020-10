Brann i bolig på Melkeplassen – én person omkom

– En person er funnet død. Vedkommende er ikke identifisert, sier politiets innsatsleder Ole Marius Røttingen til BT.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Huset som brant på Melkeplassen er et gammel trehus med mange hulrom. Slukkingsarbeidet var derfor vanskelig. Foto: Alice Bratshaug

Nødetatene rykket mandag ut til en brann i et større trehus på Melkeplassen. Det ble varslet om kraftig røykutvikling og flammer.

– Brannen ble meldt slukket klokken 14.32, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

Politiet meldte ved 13.25-tiden at det var gjort funn av en person i en leilighet i bygget. Status på vedkommende var da ukjent, skrev politiet.

Senere sendte politiet ut pressemelding om at personen var død.

– Verste vi kan ha brann i

Trebygningen der det brant skal inneholde totalt åtte boenheter.

– Da brannmannskapene kom frem, slo flammene ut av vinduet. Vi har sendt inn røykdykkere, sa vaktkommandør Drotningvik.

Brannvesenet ble varslet om brannen klokken 13 mandag.

– Røykdykkere har brakt ut en person fra en leilighet, sier vaktkommandøren ved 110-sentralen klokken 13.35.

På det tidspunktet hadde ikke brannmannskapene kontroll på brannen.

– Dette er et gammelt stort trehus med mange hulrom. Det er det verste vi kan ha brann i. Brannen har ikke spredt seg, men det er stor spredningsfare, sier Drotningsvik.

Brannmannskaper fra hovedstasjonen, Laksevåg og Sandviken rykket ut.

Røykdykkere fant en person død i leiligheten. Foto: Alice Bratshaug

Flere tilsett av helsepersonell

110-sentralen opplyser på Twitter at fem personer ble hentet ut fra huset av røykdykkere. Tre av disse blir tilsett av helsepersonell. De to siste var i etasjen under, og der var det ikke røyk, melder brannvesenet.

– To personer ble reddet ut fra leiligheten der det brant. En person ble også hentet ut fra en leilighet ved siden av. Og to personer ble evakuert fra en leilighet i etasjen under, sier Drotningsvik.

Brannmannskapene klarte å forhindre at brannen spredte seg til andre leiligheter i bygget.

Innsatsleder Ole Marius Røttingen i politiet opplyste til BT at to personer er kjørt til legevakten for kontroll.

Har teorier om årsak

Innsatsleder i politiet, Ole Marius Røttingen, sier de har teorier om brannårsak, men at det er for tidlig å si noe mer om det nå.

– Vi har ikke vært inne ennå. Krimteknikere vil ankomme leiligheten i morgen. Vi oppretter sak og vil avhøre vitner, sier han.

Ifølge Røttingen har de to som ble sendt til legevakten det bra. De to leilighetene ved siden av brannleiligheten er sannsynligvis ubeboelige.