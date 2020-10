Voldtektsdømt mann siktet for ny voldtekt 18 år senere

I 2002 ble han dømt for å ha voldtatt en kvinne og for å påvirket et vitne til å gi falsk forklaring.

Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Mannen ble onsdag varetektsfengslet i to uker. Foto: Paul S. Amundsen