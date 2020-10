– Skal fortsatt være vår grønne oase

Byrådet vil ruste opp den nedre del av Nygårdsparken for 67 millioner.

Byrådet vil ruste opp den nedre delen av Nygårdsparken. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Øvre del av Nygårdsparken er rustet opp. Nå vil Byrådet også å ruste opp den nedre del av Nygårdsdparken.

– Vår grønne oase

– Nygårdsparken blir i dag veldig godt brukt, men den nedre delen trenger en opprusting. Dette er nødvendig for at den fortsatt skal være vår grønne oase i sentrum, sier byutviklingsbyråd Eline Aresdatter Haakestad. Hun forteller at hun selv bruker parken ofte.

– Dette er en utrolig viktig grønn lunge for sentrumsbeboere. Både barnefamilier, studenter og eldre bruker parken hyppig. Dette sliter også på parken vår, og derfor satser vi nå på en oppgradering som skal løfte vår største levende og attraktive sentrumspark, sier Haakenstad.

Byrådet behandlet saken på sitt møte 22. oktober. Og saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Nygårdsparken ble åpnet i 1885. Den ble opprettet etter initativ av legene Klaus Hanssen og Joachim Wiesener. Det var deres engasjement for folkehelsen som var grunnlaget for å etablere parken. Foto: ukjent

Ferdig i 2022

I vedtaket står det at det er nødvendig både med grunnarbeider, utbedring av gressarealer, vegetasjon og beplantning, rehabilitering av veier, trapper og plasser, belysning, møblering og etablering av ny fontene.

Videre skal området rundt Gartnerboligen oppgraderes og det skal etableres nytt leke- og aktivitetsområde.

Dette skal etter planen stå ferdig i løpet av 2022. Prisen er beregnet til 67 millioner kroner.

Det ble i 2018 bevilget midler til blant annet prosjektering av nedre del. Forprosjekt for hele nedre del og detaljprosjektering for fonteneområdet er nå utført. Området som nå skal rustes opp omfatter et areal 43 dekar.

Den nedre delen av Nygårdsparken med fontenen skal nå rustes opp. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Nytt offentlig toalett

I vedtaket står det at det i dette ytre området av parken planlegges det for offentlig toalett. Nøyaktig plassering og utforming skal detaljprosjekteres.

Det legges til rette for at det ved søndre inngang kan etableres midlertidige løsninger for toalett ved særskilte behov som for eksempel konserter.

Nytt leke- og aktivitetsområde skal lages der den midlertidige barnehagen nå er plassert. Oppstart her blir etter at den midlertidig barnehagen er fjernet.

I vedtaket står det også at alle løsninger skal gjøres i tett samarbeid med byantikvar og fylkeskonservator.

Skisse til oppgraderingen i byrådets vedtak. Foto: Bergen kommune