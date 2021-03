Kjempa mot vêr og vind for å redde turgåarane ned frå fjellet

I piskande snøfokk og sterk vind rykka Luster Raude Kross ut for å redde fire menn ned frå fjellet i natt.

Foto: Per Odd Grefsnes

Natt til tysdag gjekk alarmen for dei frivillige i Luster Raude Kors.

Fire fjellgåarar hadde utløyst ein nødpeilesendar i nærleiken av Styggevassdammen i Luster. Dei var vêrfaste og hadde bestemt seg for å grave seg ned for spare på varmen dei hadde att.

– Det var ikkje mogeleg med helikopter fordi det var så dårleg vêr. Derfor blei bakkemannskap med snøskuter kalla ut frå Luster, og Sjåk Raude Kross sett i beredskap, fortel vakthavande i Sogn og Fjordane Raude Kross, Kjetil Høidal.

I denne snøhola haldt dei fire mennene varmen. Foto: Per Odd Grefsnes

– Krevjande aksjon

Raude Kross hadde inga tid å miste. På grunn av nødpeilesendaren kunne dei frivillige sjå posisjonen til dei fire vêrfaste mennene.

Men piskande snøfokk og sur vind gjorde ikkje jobben lett.

– Dei køyrde nesten 20 kilometer med snøskuter. Dei har sjølv sagt at dette var ein krevjande aksjon for dei, som sette dei på prøve, fortel Høidal.

For at redningsmannskapa skulle klare å finne mennene under snøen, sat dei opp nokre skistavar med ei hovudlykt på.

– Det var kjempelurt å gjere. Når det er mørkt og snødrev, så viskar snøen vekk spora. Så om du ikkje lagar eit merke, eller set opp eit lys, kan ein stå oppå snøhola utan å finne deg, fortel Høidal.

Han seier det er viktig at folk forsøkjer å gjere seg enkle å finne når dei er ute i naturen.

– Det vil seie at ein har kle med gode fargar, eller refleksvest, lys, radiosamband, naudpeilesendarar eller andre ting som gjer at ein kan finne deg.

Mennene festa hovudlykter til skistavar over snøhola for å gjere det enklare å finne dei. Foto: Per Odd Grefsnes

Kjempa mot vêret gjennom natta

Nesten heile natta gjennom kjempa mannskapa mot vêr og vind. Først klokka 04.00 fekk ein henta både mennene og mannskapa trygt ned frå fjellet med skuter.

– Det er slitsam med slik lange aksjonar. Dei var nok sikkert ganske utslitne, men dei er vane med litt av kvart i Luster. Dei er veldig flinke og trenar mykje, fortel Høidal.

Ein av dei frivillige i Raude Kross blei skadd under oppdraget. Heldigvis var det ikkje alvorleg, men han blei frakta til legevakt for ein sjekk.

– Han køyrde ned i eit vindhol. Det er når vinden grev eit hol i snøen og så ser ein det ikkje i mørket. Om ein fell ned i, står ein som regel fast. Han fekk eit kutt i ansiktet, fortel Høidal.

No oppfordrar han alle som skal legge ut på tur i påskehelga om førebu seg godt. Det er meldt om skiftande vêrforhold i påskefjellet i år.

Berre tysdag har Raude Kross i Noreg hatt sju henteoppdrag, fire søkjeoppdrag og behandla ni skader.

– Det er veldig viktig å lese dei nye fjellvettreglane nøye. Der står det ganske mange gode tips om korleis ein skal oppføre seg i fjellet.