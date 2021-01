En æra ved instituttet over

Professor i matematikk, Helge Tverberg, er død.

Helge Tverberg har et betydelig internasjonalt navn. Hans fremste resultat er den såkalte Tverbergs setning som han oppdaget i 1964. Foto: privat



Vår kjære kollega, professor i matematikk, Helge Tverberg gikk bort 28. desember, 85 år gammel.

Tverberg vokste opp på Møhlenpris og gjorde seg tidlig bemerket da han vant Kronprinsens premie i den årlige norske matematikkonkurransen for gymnasiaster.

Han studerte så matematikk i Bergen, tok hovedfag i 1958 og ble kort etter tilsatt som universitetslektor. I 1971 ble han utnevnt til professor i ren matematikk. Han var også medlem av Det Norske Vitenskapsakademi.

Hans vitenskapelig innsats ligger innen kombinatorikk og konveks geometri, der han har et betydelig internasjonalt navn. Hans fremste resultat er den såkalte Tverbergs setning som han oppdaget i 1964.

På den tiden lette man etter en generalisering av et resultat for konfigurasjoner av punktmengder i planet, kalt Radons setning, til høyere-dimensjonale rom.

Tverberg var på besøk hos kollegaer i Manchester, og hadde viet mye tankearbeid til dette. Grytidlig en morgen våknet han i et bitende kaldt hotellrom og manglet en shilling til på putte på varmeovnen.

Han sto like godt opp og satte seg igjen til å arbeide med problemet da løsningen demret for ham. Resultatet regnes i dag som et av de fundamentale i den konvekse geometrien.

For ti år siden ble det i Bergen arrangert en større internasjonal konferanse i diskret matematikk. Hovedgjest var leder i den tyske matematiske forening, som holdt en stor oversiktsforelesning over Tverbergs setning og forskningsaktivitet den hadde generert og fremdeles genererer.

Tverberg var en alltid vennlig, hensynsfull og trivelig kollega. Han hadde en usedvanlig hukommelse for folk, historier og matematiske resultater. Vi satte stor pris på hans artige anekdoter og vitser og på de utallige matematiske problemene som han så gjerne delte med oss.

Til 2005 hadde han i Bergens Tidende en spalte med matematikknøtter, og for øvrig må han ha vært en av avisens mest trofaste og ivrige lesere.

Han delte sin kones interesse for antikviteter og gikk gjerne på loppemarkeder. En annen langvarig interesse var jazzmusikk.

Etter at han ble pensjonist i 2005 kom han fremdeles jevnlig og arbeidet på sitt emerituskontor. Således hadde han i 60 år sitt virke ved instituttet. De siste få årene kunne han ikke lenger komme, og vi var mange som savnet ham da.

Med hans bortgang er en æra ved instituttet over.

Våre tanker går nå til hans kone Sonja og deres fire barn med familier.

Kolleger ved Matematisk institutt, UiB