Botaniker advarer mot giftig plante: – Dette er den store stygge ulven i Bergen, og den finnes overalt.

Botaniker Bjørn Moe ved Arboretet i Bergen reagerer på at BT ikke omtalte Kystbjørnekjeks i en tidligere artikkel om giftige planter.

– Det er dette som er den store stygge ulven i byen. Kystbjørnekjeks er et naturlig innslag i Norge, og finnes overalt i Bergen, men det er svært få som vet om den, sier han.

I motsetning til Tromsøpalme og Kjempebjørnekjeks som tidligere omtalt, er ikke denne planten svartelistet. Men den er akkurat like farlig som sine to slektninger.

Vibecke von der Fehr er en av dem som har kjent planten på kroppen. I fjor sommer oppdaget hun en hel haug av dem langs veien sin.

– Jeg tenkte at jeg burde få de vekk før de spredde seg. Jeg husker jeg hadde lest noe om denne typer planter for lenge siden, men jeg ante ikke hvor farlige de kunne være, sier Fehr, som er aktiv i gruppen Arboretets venner i Bergen.

Privat

Begynte å klø

Hun klippet av blomstene på det hun senere fant ut var Kystbjørnekjeks og la dem i en søppelsekk.

– Senere flyttet jeg en del av de avklipte blomstene over i mindre poser, før jeg vasket hendene mine som vanlig. Jeg brukte ikke hansker, og kjente heller ikke noe ubehag, forteller Fehr.

Senere på ettermiddagen merket hun at det begynte å klø på begge hendene, men hun tenkte ikke noe videre over det før hun gikk og la seg. Neste dag våknet hun til et lite hyggelig syn.

– På begge hendene hadde det vokst frem store blemmer. Det var ubehagelig, men det gjorde ikke så vondt som en kanskje skulle tro, sier Fehr.

Hun gikk rett til legen, som behandlet blemmene som brannsår.

Privat

Blemmene vokste i tre dager

Selv med behandling fortsatte bare blemmene å vokse.

– Hånden min kokte, mens blemmene vokste og vokste i tre dager. Den ene armen min svulmet opp til en stor pølse fra fingertuppen til albuen.

Fehr forteller at nervene i fingrene også oppførte seg rart.

– Den ene fingeren kjentes iskald ut, men da jeg tok på den var fingeren kokendes varm.

På den tredje dagen sprakk blemmene og armen begynte å finne tilbake til normal form.

– Det hele var over etter de tre dagene, og jeg har ikke merket noe til det siden, sier Fehr.

Etter opplevelsen med Kystbjørnekjeksen har hun begynt å se den overalt i Fana, der hun bor.

– Som å stoppe nordavinden

Botaniker Bjørn Moe forteller at Kystbjørnekjeksen trives i åpne og lyse landskap, og som regel dukker opp der gamle naturlandskap gror igjen.

– Sør i Bergen er det svært mye av planten. Å utrydde Kystbjørnekjeksen er like vanskelig som å stoppe nordavinden. Vi blir ikke kvitt den, men det er viktig å fjerne planten der det gir mening, som for eksempel ved skoler og lekeplasser, sier Moe.

Et karakteristisk trekk ved planten er at den kan formere seg svært raskt.

– Hvis man skal rydde et område for Kystbjørnekjeks er det viktig å dekke til huden, og bruke spade for å fjerne den, sier Moe.