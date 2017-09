Elin Mahriz (5) og venninna Jodi (4) tok på sine finaste kjolar for å feire årets største høgtid fredag.

Eit par tusen av byens muslimar samla seg på parketten i Haukelandshallen for å vende seg mot Mekka fredag formiddag – kvinnene i all verdas festfarger på den eine sida, mennene på den andre.

Dei feira alle eid al-adha, som markerer slutten på hadsj, pilegrimsreisa som alle gode muslimar helst skal gjennomføre.

Må bruke video

Arrangør var Bergen Moské, byens største muslimske trussamfunn. For Assma Mahriz (20) frå Jemen, mora Swsan (40) og småsyskena Tulin (2) og Elin (5) var det sjette året med eid al-adha-feiring i Bergen.

– Dette er den største festen i året. Heime i Jemen besøkjer vi alle slektningane våre i denne høgtida. No går jo ikkje det. Vi må bruke videotelefon i staden. Her kjenner vi ikkje alle, det er folk frå alle mogelege nasjonar her. Men det er fint, seier Assma.

– Sterk tru er ikkje problemet

Forstandar Sajjad Younas i Bergen Moské var stolt over å kunne ønskje så mange velkomne.

– Vi er den einaste organisasjonen i Noreg som samlar så mange nasjonalitetar – meir enn 50 – under same tak, sa Younas før bøna.

Ordførar Marte Mjøs Persen (Ap) var invitert for å helse og gratulere med dagen.

– Ei sterk tru er aldri problemet. Problemet er den som vil bruke si makt til å påtvinge andre å tru det same, sa Persen.

Ho gav ros til Bergen Moské for å føre an i oppgjeret med ekstremisme i Noreg.

Ho stilte i ordførarkjede, og oppmoda alle med røysterett om å bruke han under stortingsvalet.

Festmåltid etterpå

Familien Mahriz skulle vidare til Danmarks plass etter samlinga i Haukelandshallen. Der hadde dei leigd eit festlokale.

– Vi blir litt over 20. Vi skal lage god mat og vere saman. Grilla kjøtt, ris – jemenittisk mat, seier storesyster Assma.

I Jemen ville dei besøkt eit tivoli med ungane denne dagen.

– Og der har vi jo også sol, så der ville vi grilla ute, seier 20-åringen.

Jibril Mohamed, opphavleg frå Somalia, løyste dei klimatiske utfordringane ved å ta med ungane til eit leikeland etter bøna. Han stilte med ein tradisjonell brodert kufi på hovudet, og hadde invitert to andre somaliske familiar heim til seg på ettermiddagen.

– Alt er klart, med slik mat vi har heime i Somalia, sa Mohamed, som til dagleg er morsmålslærar på Sotra.

Ute i foajeen var det sal av religiøse barnebøker, med titlar som «Jeg kan ha på meg hijab overalt» og «Jeg kan be overalt». Det var også innsamling til ein ny og større moské i Bergen.

Forstandar Younas skulle gjerne ønskt alle velkomne til bøn i moskeen i Jekteviken. Men huset er for lite.

– Det er ikkje så enkelt å finne ein ny plass som er stor nok. Vi treng hjelp frå lokale styresmakter med dette, seier Younas.

Men først var det fest – for hans del saman med den pakistanske foreininga i Bergen, på Ny-Krohnborg skule.