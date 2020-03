Frisører får forespørsler om hjemmebesøk: – Jeg er forferdet

– Vi stenger ikke salongene våre for moro skyld, sier Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør i Ramsvik Frisør.

Frisørsalongene har blitt hardt rammet av tiltakene fra regjeringen. Ramsvik Frisør har stengt 11 avdelinger og permittert 110 ansatte. Foto: Leif Gullstein (arkiv)

– Jeg er mer enn forferdet. Ingen av våre medarbeidere kommer til å stille på det, om noen lurte. Det skulle bare mangle.

Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør i Ramsvik Frisør, lettet litt på frustrasjonen på Facebook, etter at hun fikk melding fra frisører som hadde fått forespørsler om hjemmebesøk.

Hun har stor forståelse for at frisørsalongene ble stengt.

– Det er av hensyn til medarbeiderne og kundene våre. At noen kunne tenke at vi skulle komme på hjemmebesøk, er jeg mildt sagt overrasket over, sier Davidsen.

Stengte alle salonger

Regjeringen vedtok torsdag å stenge virksomheten til samtlige frisørsalonger.

Også hudpleie-, massasje-, kroppspleie- og tatoveringssalonger ble stengt.

Det har fått enorme konsekvenser for bransjen. Fredag sendte Cutters ut permitteringsvedtak til sine 430 ansatte, og stengte sine 74 salonger.

Hos Ramsvik Frisør har 11 avdelinger blitt stengt, og totalt 110 medarbeidere har blitt permittert.

Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør i Ramsvik Frisør, sier at folkehelsen har høyere prioritet enn inntjeningen. Foto: Privat

– Handler om liv og helse

Davidsen sier at det viktig for henne å ivareta bedriften og arbeidsplassen.

– Men denne situasjonen handler først og fremst om liv og helse. Vi er satt i denne situasjonen fordi det er helt nødvendig, sier direktøren.

Hun forteller at frisørene uunngåelig har mye fysisk kontakt med kunder i løpet av en dag:

– Det er klart vi er en av de første bransjene som stenges ned: Det er for å unngå smitte. Disse tiltakene er ikke satt i verk for moro skyld.

Forsøkte å hindre smitte

Davidsen forteller at frisøren tidlig iverksatte tiltak for å redusere smittefaren i salongene.

Frisørene fikk klare instrukser om å ikke klemme kunder eller ta dem i hånden. De brukte også store ressurser på ekstra renhold av flater og dørhåndtak i salongene, og skjerpet rutinene for håndhygiene.

– Likevel viste det seg å ikke være tilstrekkelig i forhold til de vurderingene som myndighetene har gjort. Men dette samfunnsansvaret må vi ta. Det skulle bare mangle.

– Høydramatisk situasjon

Davidsen er likevel bekymret for hvordan situasjonen vil påvirke frisørsalongene.

– Vi har et mål og en tro på at alle vil ha en jobb å gå til når dette er over, sier direktøren.

Nå bruker bedriften ressurser på å hjelpe medarbeiderne med å søke om dagpenger.

– Dette er høydramatisk for mange familier. Nå er vi tilgjengelig for å hjelpe med dokumentasjon og annen bistand.

Hun håper myndighetene ser alvoret i situasjonen:

– Vi er en stor arbeidsgiver, og vi har forpliktelser ut over våre kunder og medarbeidere. Vi har leverandører og huseiere som også påvirkes av at vi stenger ned, sier direktøren.