382 Haukeland-ansatte i karantene. Kan ikke svare på hvor mange som er smittet.

Haukeland kutter i planlagte operasjoner for å håndtere korona-utbruddet.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Leserne mener 5 Comments Icon

Det opplyste administerende direktør Eivind Hansen på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Eivind Hansen sier status nå er at de har fire innlagte pasienter. Tre av dem har kommet inn siste døgn.

– Vi hadde også en trafikkulykke på Askøy i går, med seks skadde. Noen er kritisk skadde men ingen livstruende. Det er en illustrasjon på det sykehuset skal håndtere i tillegg til korona, sier Hansen.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Haukeland har bestemt seg for å kutte i planlagte operasjoner.

– Vi må håndtere andre syke i den situasjonen vi er nå. Det har vi kapasitet til, sier Hansen.

– Et av våre tiltak er å ta ned planlagt kirurgi fra mandag. Det er for å frigjøre intensivkapasiteten, sier Hansen.

Han forventer at smitten skal tilta, men understreker at sykehuset er godt forberedt for det.

Til stede på pressekonferansen er administrerende direktør Eivind Hansen, Christian Beisland, avdelingssjef urologisk avdeling, Trond Bruun, seksjonsoverlege på infeksjonsmedisin og Per Espen Akselsen, smittevernoverlege. Foto: runes

Les også 14 nye smittede i Bergen

Ekstra krefter inn

Når det gjelder bemanning, opplyser Hansen at det nå er 382 ansatte i hjemmekarantene.

– Det illustrere et kritisk bemanningstap for enkelte deler av virksomheten. Vi har mobilisert eksterne krefter, som studenter, tidligere ansatte og stab. Vi omstiller også egen virksomhet, slik at vi får frigjort personale, sier Hansen.

Hansen vil ikke gå nærmere inn på de fire som er lagt inn, for eksempel om de har en underliggende sykdom, eller hvilken aldersgruppe det er snakk om.

Ansatte smittet

De fire blir håndtert innenfor normal drift. Først når antall pasienter passerer ti, vil sykehuset opprette egne pandemiposter.

– Det er ansatte som er smittet i Helse Bergen. Jeg sitter ikke med full oversikt over hvor mange her og nå, sier Hansen.

Hansen opplyser at det er rigget egne parkeringsareal for ansatte slik at de ikke skal ta kollektivtransport på jobb, og dermed bidra til at de ikke utsettes for eventuell smitte der. Ansatte vil også kunne få utdelt parkeringsoblater.