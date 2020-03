Koronatiltak i Bergen kommune: Desse får omsorgstilbod for barna sine

Barn av foreldre som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar og dei som har særskilde omsorgsbehov får eit tilbod frå kommunen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Barnehagar og skular er stengt, men enkelte vil framleis få omsorg for barna sine. Foto: Eirik Brekke

Det melder Bergen kommune på sine nettsider.

Tilbodet gjeld i perioden barnehagane og skulane er stengt på grunn av koronaviruset.

Kommunen har eit omsorgstilbod for born mellom 1. og 4. klasse, som har foreldre som jobbar med særleg viktige samfunnsfunksjonar. Det er viktig å merke seg at dersom ein er to foreldre, må begge arbeide i slike yrkjer.

Ein må også legge fram dokumentasjon frå arbeidsgivar for å få tilgang til ordninga.

Les også Alle skoler og barnehager stenges

Desse sektorane skildrar FHI som kritiske for samfunnet:

Styring og kriseleiing

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningsteneste

IKT-sikkerheit i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerheit

Vann og avløp

Finansielle tenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstenester

Transport

Satellittbaserte tenester

Apotek

Også born som har særskilde omsorgsbehov blir tatt hand om, melder kommunen.

Dei fleste klasseromma i Bergen vil stå tomme som følgje av koronatiltaka i byen. Slik såg det ut på Rådalslia skule tysdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Les også Ny podkast: Hva gjør koronaviruset så spesielt?

Slik vil omsorgstilbodet bli for born med foreldre i kritiske samfunnsfunksjonar:

Barnehage: Omsorgstilbodet skal skje innanfor barnehagen si ordinære opningstid.

Skule: Omsorgstilbodet for småtrinnet skal skje innanfor skule og SFO si ordinære opningstid. Det betyr at elevar som ikkje har plass på SFO, ikkje får plass i omsorgstilbodet i SFO si opningstid. Elevane får same opplæringstilbod som elevane heime.

Slik vil tilbodet fungere for born med særskilde omsorgsbehov:

Det er i første omgang føresette som må vurdere bruk av tilbodet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov.

Barnehage: Barnehagar med born som treng ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbod for desse barna. Dette gjeld multifunksjonshemma born og born med andre spesielle utfordringar.

Skule: Skular med forsterka avdeling skal tilby eit omsorgstilbod for desse elevane i dei tilfella der føresette har behov for det. På skular utan forsterka avdeling skal det givast eit tilsvarande tilbod i skulens og SFO/UFO si opningstid. Tilbodet gjeld:

Elevar som brukar UFO på ungdomstrinnet

Elevar frå 5. til 7 trinn som har plass på SFO,

Elevar på 1.-4.trinn som vil kvalifisere til SFO-plass frå 5.trinn.

Omsorgstilbudet skal tilbys i skolens og SFO/UFO sin åpningstid.

Det er Helsedirektoratet som avgjort at leiarar i barnehagar og rektorar ved barneskular må legge til rette for eit slik tilbod.

Retten til eit omsorgstilbod gjeld frå og med fredag 13. mars.