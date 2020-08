Politistasjonen omringet av politifolk

Rundt 200 ungdommer har samlet seg utenfor politihuset. Politiet anser ikke situasjonen etter demonstrasjonene på Festplassen som over.

Tidvis er trafikken stoppet forbi politihuset, sier BTs journalist på stedet. Foto: Per Lindberg

BTs journalist på stedet anslår at rundt 40 politifolk har omringet politistasjonen i Bergen sentrum.

På motsatt side av politistasjonen står det rundt 150–200 ungdommer.

Operasjonsleder Per Algrøy sier til BT at det er samling utenfor politihuset, og bekrefter at det er i forlengelse av sammenstøtet mellom politiet og motdemonstranter tidligere i dag.

– Det er beredskap, sier Algrøy.

– Hva vil det si?

– Det er i forbindelse med demonstrasjonen i sentrum tidligere i dag.

Foto: Per Lindberg

Ikke mottatt trussel

Operasjonslederen opplyser at det vil være et pressemøte lørdag ettermiddag eller kveld, men tidspunktet er ikke avklart.

– Er det kommet noen trussel mot politiet?

– Nei, det har ikke kommet noen uttalt trussel. Men vi hadde en opphetet situasjon på festplassen, og det er i forlengelse av det som skjedde der borte vi er utenfor politihuset, sier Algrøy.

Foto: Per Lindberg

Algrøy sier han ikke har oversikt over hvor mange politifolk som står utenfor politstasjonen.

Rundt klokken 15.30 rapporterer BTs journalist på stedet at det har blitt kastet blant annet en brusflaske og et pizzastykke retning politiet, og legger til at det er relativt rolig på stedet.

Han sier videre at et par av personene har snakket med politiet.

Flere personer skal være pågrepet, og minst en person ble båret vekk av politifolk.