Spesialenheten om Sian-urolighetene: – Oppretter ikke sak

Enheten har så langt konkludert med at de ikke går inn i saken på eget initiativ.

Totalt 15 personer ble innbrakt av politiet etter Sian-demonstrasjonen lørdag. Tre personer ble siktet for kroppskrenkelse. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Leder av Spesialenheten for Vest-Norge, Ellen Eikeseth Mjøs, sier enheten foreløpig ikke ser grunn til å gå inn i det som skjedde rundt Sian-demonstrasjonen på Festplassen i helgen.

Politiet har måttet tåle kritikk for sin håndtering. Blant annet mener SVs Mikkel Grüner at politiet gikk over streken, var dårlig forberedt og overreagerte.

– Kan saksøke

Til BT mandag sa jussprofessor Asbjørn Strandbakken at Sian-lederen, som ble angrepet og skadet under demonstrasjonen, kan saksøke staten fordi politiet ikke klarte å beskytte ham.

Og flere har vært kritiske til bruken av tåregass og pepperspray, som også traff mindreårige.

Mandag ga politiet uttrykk for at det var nødvendig å bruke tåregass.

I en tekstmelding til BT tirsdag skriver Mjøs at Spesialenheten, som undersøker og tar stilling til om politifolk har gjort straffbare handlinger i tjeneste, så langt har konkludert med at de ikke oppretter sak på eget initiativ.

– Registrerer at det er dialog

Mjøs uttaler at enheten er kjent med saken gjennom oppslag i mediene.

«Spesialenheten registrerer at det er dialog om håndtering mellom Bergen kommune og Vest politidistrikt», skriver hun.

Hun poengterer på generell basis at Spesialenheten ikke evaluerer politiets tjenesteutførelse som sådan – om den var god eller dårlig: «Vårt mandat er å undersøke og ta stilling til om det er begått straffbare tjenestehandlinger.»