Da Terje kjøpte naustet var det for å drive utleie. 17 år senere kan han endelig juble.

For Terje Limevåg kommer lettelsene i strandloven for sent. – Det har vært en håpløs kamp mot byråkratiet, sier han.

Terje Limevåg har investert rundt en million kroner i det gamle naustet fra 1919. Han har møtt mye motbør fra kommunen, men håper nå at de siste godkjennelsene er på vei. Foto: Eirik Brekke