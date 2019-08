Vannet sto en halv meter opp over husveggen. Da evakuerte ekteparet til båten sin.

Da telefonen ringte like før 2 i natt skjønte Inge og Marta Hamre i Norheimsund at det var noe spesielt.

– Jeg kikket ut vinduet og så enorme vannmasser som fosset ned mot huset vårt, sier Marta Hamre.

– Veltet ned

Paret skjønte at her var det bare å få på seg klærne og evakuere huset. Vannet sto en halv meter opp over husveggen og trengte seg inn i ganger i hovedetasjen og i kjelleren.

– Trestubber, stein og løsmasser veltet ned fra fylkesveien, sier Inge Hamre.

Dermed var det bare å ta med seg litt ting og penger, og bevege seg ned i cabincruiseren de har liggende på sjøen like nedenfor huset i Viksøyvegen 70.

– Politi og brannvesen kom raskt til. Vi ble nærmest jaget ut av huset. Her fikk vi ikke lov å være, sier Marta Hamre.

Venter på forsikringsselskap

Paret overnattet i havnen i Norheimsund, men er tilbake i huset når BT besøker dem like før 09.00 torsdag morgen.

Nå venter de på at forsikringsselskapet skal komme og taksere skadene.

– Vi liker å ha en fin hage, men den er nå rasert. Her har løsmassene knust og ødelagt uteområdet vårt, sier Marta Hamre, som viser rundt blant et ødelagt drivhus og avrevne planter.

Ordfører Jostein Ljones er også kommet til det vannskadede huset.

– Trist syn

– Dette ser ikke bra ut. Det er et trist syn. Vi gjorde en jobb med å renske avløp i går da vi hørte varselet om mye nedbør, men her har det ikke hjulpet, sier Ljones.

Han er kritisk til Statens vegvesen som åpnet veianlegget bak husene i Viksøyvegen i 2012/13.

– Det er lagt rør under veien for å ta unna vannmasser fra Tveiteelva, men kapasiteten er for dårlig. Dermed tettet det seg til i natt, sier Ljones.

Han forteller at det bor rundt 200 mennesker på Viksøy, sør for den stengte Viksøyvegen.

Ble vekket i natt

– De som skal til Norheimsund på jobb eller skole blir nå kjørt i båt. Vi prioriterer å få helsepersonell på jobb, sier ordføreren.

– Der var voldsomme vannmasser som fosser ned mot husene våre, sier nærmeste naboen til dem som ble evakuert i natt, Vidar Dahle.

Det var konen som vekket han ved 2-tiden i natt. Hun var den første som oppdaget vannet som fosset ned fra Viksøyvegen like utenfor Norheimsund sentrum.

– Jeg ringte til naboene og fikk varslet dem om at de måtte komme seg ut av huset. Det var skremmende å se hvor mye vann som fosset ned fra veien, sier Dahle, som bor i Viksøyvegen 74.

Har satt krisestab

I løpet av natten kom maskiner til og fikk rensket opp i elven som hadde tettet seg til.

– Dette var ekkelt, men vannet avtok etter hvert. Jeg gikk til sengs igjen ved 5-tiden. Da var det rolig, sier Dahle.

Hagene utenfor de rammede husene har fått hard medfart. Stein, jord og slam fra flommen har ødelagt velpleide hager.

Ordfører Ljones sier at man har satt krisestab i Kvam herad.

– Vi vet ikke om det er slutt på de store nedbørsmengdene og har beredskap for hendelser, sier han.

Også i Førde var det kraftig nedbør i natt. Klokken 02.33 ringte en familie til politiet og fortalte at de evakuerte fra huset i Haukedalen.

– Det var mye vann som kom over tunet deres. De var ikke komfortable med å være i huset sitt og dro til en hytte de har i nærheten, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

Politiet rykket ikke ut, men mannen opplyste at han tok med seg kone og barna og var i sikkerhet.

– Det var ikke fare for liv og helse, sier Algrøy.