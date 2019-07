Ordføraren i Jølster skryt av innsatsen til lokalbefolkninga i Jølster. Samstundes er det ein vond klump i magen, seier han.

Like etter at Oddmund Klakegg (Sp) blei ordførar i 2011, blei Jølster hardt råka av ekstremvêret "Dagmar". Berre éin månad før ordførarkarrieren hans er slutt, er kommunen råka av enno ei krise.

Klagegg var på ferie på Austlandet då det byrja å rase langs Jølstravatnet på E39 tysdag ettermiddag.

– Først skjøna eg ikkje kor alvorleg det var.

Så fekk ordføraren telefonar og meldingar frå dei heime. Då han opna nettavisene blei han redd.

– Det var eit inferno.

Bård Bøe

Tenkjar på dei pårørande

Han sat seg i bilen og køyrde frå Oslo til Skei.

– Eg kunne ikkje vere der medan dette skjedde.

Ved 17-tida onsdag opplyste politiet at de no søkjer etter ein antatt omkomen person.

– No har det byrja å gå opp for oss at det truleg er ein omkomen person. Det er vondt å tenkje på at det er ein som ikkje kjem heim.

Han seier hovudfokuset hans er å ta vare på dei pårørande og gi dei den hjelpa dei treng. Han skryt av samhaldet og den frivillige innsatsen til innbyggarane i kommunen.

– Folk har stilt opp med alt dei har. Det er fantastisk. Samstundes er det ein klump i magen fordi ein er sakna.

Held evakueringssenteret ope

Ordføraren fortel at dei fleste evakuerte har reist heim, men fortel at det er bestemt å halde evakueringssenteret på Vassenden ope så lenge det er behov.

– Det er mange som ønskjer å vere der fordi dei er redde for å reise hem, seier han.

Bård Bøe

Andre kjem seg ikkje heim på grunn av stengde og raserte vegar.

Onsdag kveld sette vegvesenet inn kolonnekøyring for dei som sat fast i Vassenden etter rasane på E39.

– Dette er for at dei som bur i området og har vore fast skal få kome seg ut eller heim, sa Idar Sangoldt ved Statens vegvesen til BT onsdag kveld.

Søket etter den sakna mannen vart avslutta onsdag kveld. Torsdag vert det sett inn miniubåt når politiet held fram søket.