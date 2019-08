– Vi må jobbe enda hardere for å sørge for tryggheten, sier Erna Solberg.

Det var Mohammed Rafiq (65) som stoppet mannen som avfyrte skudd i al-Noor Islamic Centre i Bærum på lørdag.

Til Aftenposten forteller Rafiq, gjennom sin tolk, at han er glad for støtten og hjelpen han har fått. 65-åringen klarte å legge gjerningsmannen i bakken og avverget angrepet.

Etterforskes som terror

I en pressekonferanse søndag opplyser politiet at hendelsen i Bærum etterforskes som forsøk på terror.

Mannen i 20-årene er nå siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden. Han er også siktet for drap, etter at politiet fant en død kvinne i et hus i Bærum. Den unge kvinnen skal være i familie med den siktede.

Statsminister Erna Solberg sa søndag formiddag at regjeringen må jobbe enda hardere for å sørge for tryggheten til norske muslimer.

– Vi må komme tilbake til hva som er bakgrunnen for det som har skjedd når politiet er ferdig med etterforskningen, sa Solberg.

Handlingsplan mot islamofobi

Abid Raja var til stede i Sandvika sammen med statsministeren søndag.

Han etterlyser en handlingsplan mot islamofobi på lik linje med handlingsplanen mot antisemittisme.

Solberg forteller at regjeringen har fått mange innspill til handlingsplanen mot rasisme, og mener at denne vil inkludere viktige punkter om islamofobi.

– Det som er vanskelig er de ensomme personene som blir inspirert, det er vanskelig å følge med, sier Solberg.

Får kritikk

I etterkant av angrepet mot moskeen i Bærum har myndighetene fått kritikk fra Islamsk Råd for å la muslimhat bre om seg i Norge.

– Vi har gjort en jobb for å ha fokus. Å jobbe mot hattendensene er utfordrende. Vi må hele tiden finne bedre og nye virkemidler. Jeg kan godt ta kritikk på at vi kunne gjort mer på dette området, sier Solberg.

Statsministeren forteller videre at hun selv opplever at ekstreme syn mot islam på internett og sosiale medier ofte kommer fra de eldre brukerne.