Tønnessen ble anmeldt for å ha stjålet diesel for 12 millioner. Poli­tiet beskrev et «mini­malt» avvik på 50.000 kroner.

Bare to måneder etter at Tønnessen-ekteparet ble anmeldt for dieseltyveri, mener advokatene at politiet fikk opplysninger som tilsa at anmeldelsen var feil. Likevel fortsatte etterforskningen i fire år.