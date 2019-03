Vi spurte bergenserne om de kjenner igjen byrådslederkandidatene til høstens valg.

– Er det en billig advokat? En selvstendig næringsdrivende?

Forslagene haglet da BT tok med seg bilder av byrådslederkandidatene Roger Valhammer og Harald Victor Hove og viste dem til bergensere på gaten.

En meningsmåling Respons Analyse har laget for BT viser at kun én av ti bergensene vet at Harald Victor Hove er byrådslederkandidat for Høyre. Og færre enn hver sjette bergenser klarer å komme på navnet til Aps byrådslederkandidat, Roger Valhammer.

Situasjonen var ikke mye bedre da BT tok turen ut på gaten for å høre med de vi traff der, bevæpnet med bilder av de to mennene som kjemper om vervet som byens mektigste politiker.