Dette er ikke helgen for å holde seg inne. Se hva meteorologen lover.

Her er fem fine uteaktiviteter for hele familien.

SOL, SOL KOM IGJEN: I helgen skal Sør-Norge bade i sol.

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Nå får vi endelig tilbakebetalt for den dårlige starten på september. Dette er fullt fortjent!

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, Geir Ottar Fagerlid, forteller at en forlengelse av sommeren er på vei mot hele Sør-Norge.

Fra lørdag får du en helg med mye sol, varm natteluft og temperaturer opp mot 20 grader fra søndag.

– Dette er en fin anledning til å sette i gang prosjekter som krever lengre opphold enn bare noen timer, legger meteorologen til.

Her er fem fine ting hele familien kan gjøre i helgen:

1. Hva forsker forskerne på?

STORM I ET VANNGLASS: Det blir mye rart å følge med på når ny forskning skal illustreres.

Tid: Lørdag klokken 11.00 til 16.00

Sted: Festplassen

Hva? I Bergen forskes det på teknologi, klima, hav og helse. På Festplassen finner du over 20 stasjoner med forskning. Her kan du se, eksperimentere og høre hva forskerne forsker på. Her kan både store så og små få slippe nysgjerrigheten løs.

2. Bilene byttes ut med Paw Patrol og hoppeslott

BILFRI BY: Lørdag skal Vaskerelven, Øvre Ole Bulls plass, Engen og Vestre Torggaten få vist seg frem.

Tid: Lørdag klokken 11.30 til 15.00.

Sted: Bergen sentrum

Hva? Bergen by uten biler? Det kan du oppleve når det arrangeres bilfri dag lørdag. Vaskerelven, Engen og områdene rundt stenges for biltrafikk og erstattes med aktivitetsløype, ansiktsmaling, hoppeslott og sykkelverksted for hele familien. For store og små med konkurranseinstinkt arrangeres også konkurranser.

3. Hva finner arkeologene i Bergen?

LYST Å SE NÆRMERE PÅ SLIKE? Søndag har du muligheten.

Tid: Søndag klokken 12.00 til 15.00

Sted: Universitetsmuseet, Muséplass 3

Hva? Arkeologene graver og graver, også i Bergen og områdene rundt. Nysgjerrig på hva de har funnet i det siste? På dette arrangementet vises mange av funnene frem, og du kan ta med egne ting du lurer på hva er. I tillegg kan du være med på jakt etter nye ting, og få prøve vikingutstyr.

4. Lyst å slukke noen branner? Brannstasjonene åpner dørene.

FLAMMER: Det er ikke første gang brannstasjonene åpner dørene.

Tid: Lørdag klokken 11.00 til 14.00

Sted: Hovedbrannstasjonen i Bergen sentrum, samt flere brannstasjoner i og utenfor Bergen

Hva? Bergen brannvesen inviterer publikum inn for å få et glimt av livet på stasjonen. Her kan du prøvesitte brannbil og delta i aktivitetsløype, og blir det riktig varmt, lover de at du kan kjøle deg ned med hjelp av brannslangen.

5. Tur + bossplukking = sant

UT PÅ TUR: Turen over Vidden beregnes å ta mellom fire og seks timer.

Tid: Når du vil, men gratis bossposer deles ut søndag mellom 11.00 og 14.00

Sted: Fløyen og Ulrikens nedre stasjoner

Hva? Som regel går turen over Vidden enten fra eller til Ulriken fra Fløyen eller Svartediket. Selv om det «ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær», er det ekstra fint å gå på tur i T-skjorte. Rydd fjellet-aksjonen inviterer alle bergensere til å være med å rydde i fjellet etter endt sommersesong. Her kan du slå to fluer i en smekk.