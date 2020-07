Nye E16 mellom Bergen og Voss kan bli ytterligere utsatt

– Det er i hvert fall ett år forsinket. Minst.

E16 mellom Voss og Bergen er svært skredutsatt. I 2016 gikk et 60 meter bredt ras som traff en trailer. Sjåføren overlevde. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix

NTB

Utbyggingen av den rasutsatte E16-strekningen mellom Bergen og Voss skulle egentlig startet i 2022. er utsatt. Nå tror Statens Vegvesen at det realistiske startskuddet går i 2024, skriver TV 2.

– Det er i hvert fall ett år forsinket. Minst, sier prosjektleder Gunnar Søderholm til kanalen.

Ifølge Vegvesenet skyldes forsinkelsene i hovedsak at kostnadene på første byggetrinn mellom Arna og Stanghelle har steget fra 22 til 25 milliarder kroner.

– Denne veien er veldig ønsket, så det vil bety at mange blir skuffet for at det blir utsatt, fortsetter Søderholm.

Utbyggingen ble vedtatt av regjeringen i 2015 og er utsatt flere ganger. Blant annet skal det bygges firefeltsvei og dobbeltspor til tog.

Veien benyttes av over fire millioner passasjer årlig og er en av hovedveiene mellom Bergen og Oslo.