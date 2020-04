Kamilla er tilbake på jobb: – Fint å ha noe å gjøre igjen

Servitør Kamilla Barstad ble permittert den dagen alt ble stengt ned.

Kamilla Barstad er glad for være tilbake på jobb. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I solskinnet ute på Bryggen er Kamilla Barstad fredag tilbake på jobb hos Bergen Night club.

– Nå er det på igjen, og godt er det. Fint å ha noe å gjøre igjen, sier servitør Barstad.

Da Bergens Tidende fredag var på Bryggen, satt det folk ved tre av bordene hos Sjøboden, og ved tre bord hos Bergen Night club.

Ved ett at bordene sitter Egil Aarbu og Per Tufte. De fikk sin etterlengtede utepils litt over klokken 12.

Per Tufte (til høyre) og Egil Aarbu holder avstand til hverandre mens de tar en pils på Bryggen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi var de første, eller jeg måtte faktisk vente litt til de hadde rigget seg ferdig, sier Aarbu.

Kameraten Per Tufte setter også pris på å kunne slappe av i det fine vårværet.

– Pilsen smakte. Vi må få i gang bryggeriene igjen. Viktig at vi støtter opp om restaurantene og Bergen sentrum. Avstand har vi også, slår Tufte fast.

Foreløpig er det god plass ved uteserveringene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen