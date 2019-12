Tre til legevakt og én til sykehus etter gasslekkasje på sykehjem i Fyllingsdalen

En gass som heter styren forårsaket lukt, ubehag og evakuering på sykehjemmet onsdag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

STORUTRYKNING: Politi, brannmannskaper og ambulansepersonell rykket ut til Fyllingsdalen sykehjem da det begynte å lukte sterkt av plast inne i bygget. Foto: Eirik Brekke

Rundt 120 beboere ble evakuert fra Fyllingsdalen sykehjem i Dag Hammarskjölds vei i 14-tiden onsdag. Ifølge politiet luktet det da «sterk plast» inne i bygget.

– Det har vært noe arbeid på baksiden av bygget, hvor de har støpt ned noen rør, forklarer vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Det er denne lukten som har seget inn via ventilasjonssystemet, legger Lund til.

Brannvesenet opplyser at tre personer er sendt til legevakt, én til sykehus. Flere av sykepleierne har pustevansker og bruker pustemaske.

Klokken 14.40 opplyste Bergen brannvesen til BT at de har kontroll på situasjonen. Klokken 15.07 avblåste Haukeland sykehus beredskapen.

SIKRET: – Samarbeidet har fungert godt og rørene er sikret, sier utrykningsleder Gudmund Konglevold i brannvesenet. Foto: Eirik Brekke

EVAKUERT: Rundt 120 beboere ble evakuert. BT får opplyst at tre personer er sendt til legevakt, én til sykehus. Foto: Eirik Brekke

120 beboere evakuert

– Etterretningsarbeid avdekket at kommunen jobbet med rørfornying, og at lekkasjen skjedde i forbindelse med dette. Vi lot kommunen bli ferdig med rørene i ti minutter slik at de ikke ble ødelagt. I mellomtiden evakuerte vi, forteller innsatsleder Caspar Kaland.

I 15-tiden onsdag jobbet nødetatene på stedet med å få luftet ut av bygget.

– Det er en gass som heter styren som har medført lukt og ubehag. Denne gassen kom fra et rørfornyingsarbeid, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

– Er denne gassen farlig?

– Ja, i sterk konsentrasjon er den farlig. Den første mistanken om at det kunne være denne gassen kom en times tid etter at vi først fikk melding og ble bekreftet klokken 15, sier operasjonslederen.

Han forteller at det var veldig ubehagelig for dem som var inne i bygget fordi gassen ga en sviende følelse i luftveiene.

EVAKUERT: 120 beboere ble evakuert fra sykehjemmet. Ifølge politiet luktet det så sterkt av plast eller polyester at det sved i nesen. Foto: Eirik Brekke

RYKKET UT: Samtlige nødetater rykket ut da det ble meldt om mulig gasslekkasje hos Fyllingsdalen sykehjem. Foto: Eirik Brekke

Politiet undersøker

– Det blir opprettet sak, og politiet forsøker nå å finne ut om dette var en ulykke, et hendelig uhell eller om det er noen som har gjort en feil, sier Dahl-Michelsen.

En kvinne i slutten av 40-årene forteller til BT at hun var på besøk i 3. etasje på sykehjemmet og oppdaget den sterke lukten da hun skulle gå inn i heisen.

– Det var en grusom polyesterlukt, og brannmannskapene bekreftet at det luktet polyester. Lukten henger igjen i klærne, sier kvinnen.

– Hvordan var stemningen?

– Den virket litt kaotisk. Det var enormt mange ambulanser og brannbiler. Jeg fikk beskjed at jeg ikke kunne kjøre fra stedet, men at jeg måtte vente, forteller hun.

RØRARBEID: Lukten kom fra rørarbeid på baksiden av bygget, og har sivet inn gjennom ventilasjonssystemet. Foto: Eirik Brekke

Politiet: Krevende operasjon

Ifølge Wikipedia er styren også kjent som vinylbenzen og er en aromatisk hydrokarbon og oljeaktig væske. Styren fordamper lett og har en søtlig lukt, selv om vanlige forurensninger gir en ubehagelig lukt.

– Alle beboerne blir evakuert. Dette er en svært krevende operasjon, sa operasjonslederen til BT, kort tid etter at evakueringen startet.

Ifølge Dahl-Michelsen måtte det skaffes transport for å frakte sykehjemsbeboerne bort fra stedet og til andre sykehjem.

– Det er syke og pleietrengende mennesker med ulike helseutfordringer. Vi har fire politipatruljer på stedet, sier han.

TØMTE SYKEHJEMMET: Rundt 120 beboerne ved Fyllingsdalen sykehjem ble evakuert. Foto: Eirik Brekke

OMFATTENDE OPERASJON: Ambulanser og busser ble rekvirert. Foto: Eirik Brekke

Haukeland var i gul beredskap

Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, opplyste til BT i 14.30-tiden at det da var såkalt gul beredskap på Haukeland sykehus.

– Det vil si at vi gjør klar for «massetilstrømning». Vi mobiliserer mannskap og gjør plass i akuttmottak ved å flytte pasienter fra akuttmottak og opp i avdelingene, sier Vigander.

Helse Bergen avblåste beredskapen klokken 15.07.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 14:25 Oppdatert: 18. desember 2019 16:15

Mest lest akkurat nå