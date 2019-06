Føreren fraktes til Haukeland i luftambulanse.

Føreren, en mann i 60-årene, ligger vanskelig til i en skråning i Stalheimskleiva på Voss, meldte politiet like før klokken halv ett lørdag formiddag.

Nødetatene og klatrere fra brannvesenet rykket ut mot stedet.

Like før klokken tolv meldte politiet at også luftambulansen var på vei.

- Det er snakk om en singelulykke. Føreren skal være våken og bevisst, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Dag Olav Sætre ved ett-tiden.

Motorsyklisten lå da 20 meter nedenfor veien, mellom to svinger.

– Det er andre veifarende som har kommet til og vi har kontakt med dem på telefon, sier Sætre.

Fraktet til veien med båre

Klokken ti over halv to forteller Sætre at de er i ferd med å frakte føreren ned til veien.

– Han har blitt fraktet ned til veien på en båre. Det har ikke vært behov for klatrere, så de har returnert. Politi, ambulanse og luftambulanse er fremdeles på stedet, og vi vet ikke ennå hvor vedkommende vil bli fraktet, sier Sætre rundt halv to.

Patruljen snakket da med en annen som har vært sammen med mannen, men som hadde kjørt en annen motorsykkel.

– Da vil vi gjerne få vite noe mer om hva som har skjedd. Sannsynligvis er det snakk om at føreren har brudd i en fot, sier Sætre.

Fraktes til Haukeland

Klokken halv tre melder politiet at føreren av motorsykkelen flys til Haukeland sykehus med luftambulansen.

Skadeomfanget er ukjent og nødetatene avslutter nå på stedet.

Politiet har tatt avhør av vitner på stedet, melder Vest politidistrikt like før klokken halv tre lørdag ettermiddag.