«Sjalusi» er et av Edvard Munchs mest kjente kunstverk og har vært i Bergen over 100 år. Nå er bildet så skjørt at det når som helst kan bli ødelagt. Hvordan skjedde det?

Nå spøker det for «Sjalusi»

Den minste vibrasjon eller brå bevegelse kan ødelegge et stykke norsk kunsthistorie.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– I London var de veldig lei seg for at de ikke fikk vise det, sier Line Daatland, direktør for samling og utstillinger på Kode. Utstillingen hun snakker om er «Masterpieces from Bergen» på The Courtald Gallery i London. Kode lånte ut 18 Munch-verk, som ytterst sjelden lånes ut, til utstillingen.

Men ikke det kjente verket «Sjalusi» – et av Munchs mest sentrale verk. Katalogteksten til «Sjalusi» på engelsk var allerede skrevet. Men så snudde Kode.

Risikoen var rett og slett for stor.

– Mange av fargene i «Sjalusi» ​er ustabile og vil kunne gå tapt. Og vi vil jo ikke risikere at verket ​blir ødelagt, sier Daatland.

Her kan man se såkalte «takformasjoner» i malingslaget. Munchmuseet tror det har oppstått som følge av krymping i lerretet.

Det er ikke mye som skal til der det henger på inne på Kode 3 midt mellom Grieghallen og Smålungeren.

– Plutselig en dag kan selv en vibrasjon fra bussene her ute gjøre at noe ramler ut av bildet. Så vi må hele veien gå inn for å se om det er noe vi kan sikre.

Sist «Sjalusi» ble lånt ut var for ti år siden, i oktober 2012. Transporten av «Sjalusi» og flere andre Munch-bilder fra Bergen til Århus den høsten var den mest verdifulle kunsttransporten som noensinne hadde reist ut fra Bergen.

I Århus gjorde de seg klar for Munch-innrykket. Danske Rigspoliti var koblet på, det samme var det danske kulturdepartementets sikkerhetsavdeling og et amerikansk forsikringsselskap.

Vel fremme i danskens nest største by ble «Sjalusi» løftet forsiktig ut av en grønn kasse, en såkalt klimakasse. På turen mellom Norge og Danmark befant klimakassen seg i en spesialbygget kunsttransport.

Etter ankomst sto alle Munch-bildene i et døgn for å akklimatisere seg i det 3300 kvadratmeter store utstillingsrommet i Århus.

På museet hadde de forsterket vaktholdet i forbindelse med utstillingen og publikumstallet ble begrenset til 200 mennesker i rommet under hele utstillingsperioden. Sikkerhetsnivået rundt utstillingen, som het «Edvard Munch – angst/anxiety», var skyhøyt.

Danskene fikk valuta for pengene og utstillingen ble en gigantisk suksess. Anmelderne i Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske ga full pott – 75.000 mennesker så utstillingen bare i løpet av den første utstillingsmåneden.

– Århus var det siste utlånet. Beskjeden vi nå har fått er at det ​vil være uforsvarlig å låne det ut – i uoverskuelig fremtid, forteller Daatland til BT.

Skadeomfanget i bildet er ikke representativt for samlingen på Munchmuseet. Heller ikke for Munch-bildene som er i Kodes eie.

Det 67 centimeter høye og 100 centimeter brede bildet var en del av kunstsamlingen til kjøpmannen Rasmus Meyer, som blant annet eide Vaksdal mølle.

Munch dro til Bergen for å møte Rasmus Meyer sommeren 1909. De to forhandlet om flere av Munchs bilder. Meyer ville kjøpe, Munch skal visstnok vært en seig fyr å forhandle med.

Men en kjøpekontrakt datert 26. juni 1909, viser at Meyer endte med å kjøpe 12 malerier av Munch den sommeren, blant annet «Sjalusi». Samlet pris var 16.000 kroner og dagen etter ble Munch invitert ut til Meyers landsted på Åstveit.

Dette er en kvittering på kjøpet av 12 Munch-verk, blant annet «Sjalusi».

Meyer tok sitt eget liv i 1916 og hans to barn skjenket kunstsamlingen til Bergen kommune etter at han døde. Det var den gang den mest omfattende private donasjonen til det offentlige av kunst i Norge.

«Sjalusi» inngår i Munchs livsfrise – serien av bilder der Munch ville «skildre det moderne sjeleliv». «Skrik» er forresten også et av bildene i livsfrisen.

Kodes «Sjalusi» ble malt i 1895 da Munch bodde i Berlin. Der vanket den norske maleren blant annet med norske Dagny Juell som var kommet til byen for å studere musikk. August Strindberg var også i samme bohemklikk og var visstnok – som Munch – betatt av musikkstudenten Juell.

Hun valgte imidlertid å gifte seg med den tysk-polske forfatteren Stanislav Przybyszewski, som også var en venn av Munch. Det er ikke helt utenkelig at det er Przybyszewsk og Juell som er portrettert i «Sjalusi». Blant annet var skjegget til Stanislav Przybyszewski ganske så identisk med det Munch malte på den litt morske mannen som er blikkfanget i bildet.

Bildet ble behandlet for første gang i 1949 og i 1955 ble det limt på et såkalt støttelerret.

I dette rommet på Kode 3 henger «Sjalusi» nå. Vanligvis henger det i rommet innenfor, men det er nå viet en Ole Bull-utstilling.

– Den omfattende behandlingen bildet har fått er en indikasjon på at maleriets tilstand allerede da var problematisk, sier Inger Grimstad fra Munchmuseet.

Mellom november i fjor og mai i år reiste hun og fem andre malerikonservatorer fra Munchmuseet til og fra Bergen i en uke om gangen.

– Vår oppgave var å behandle bildene som skulle til London og Paris, utdyper hun.

Det innebar blant annet å sikre at kunstverkene skulle tåle påkjenningen det er å bli flyttet.

Tilbakemeldingen til Kode var klinkende klar. «Sjalusi» bør ikke reise. Risikoen for ytterligere skade var for stor.

– Skadeomfanget på «Sjalusi» er veldig komplekst, forteller Grimstad.

Hun forteller at skadene ikke bare kan spores tilbake til Munchs utradisjonelle metoder og uforsiktig håndtering. «Sjalusi» har mange spor etter tidligere ulike og omfattende behandlinger som i dag er blitt en del av skadeomfanget.

Det mest kritiske problemet er at strukturene i bildet er så ustabile.

– I det røde fargelaget har det oppstått små uforklarlige bobleformasjoner – nesten som små kratre, forteller Grimstad.

– Det er også tilført mye lim og voks slik at malingen nærmest er innbakt i voks. Det påvirker estetikken i bildet på en uheldig måte og er komplisert å utbedre fordi malingslagene er så skjøre, sier hun og legger til:

– Det er en altfor stor jobb i vårt prosjekt – som vil ta et års tid, tipper jeg.

Men hva skal til for at «Sjalusi» noen gang skal kunne vises utenfor Bergen igjen?

– Det har blitt foreslått et forskningsprosjekt, kanskje et doktorgradsprosjekt. For dersom dette her noen gang skal kunne stabiliseres nok til å reise så må det forskes på materialer og konserveringsmetoder, forteller Daatland og titter bort på «Sjalusi».

– Det optimale for oss hadde vært om det gikk an å stabilisere det – at vi kan vise det forskjellige steder. Å låne det ut veldig ofte ville aldri blitt aktuelt.

Store, tykke malingslag på «Sjalusi» har dårlig feste. – Vi må håndtere det så lite som mulig, sier Daatland på Kode.

Mens vi sitter inne på Kode 3, i byggets andre etasje, en torsdag i august strener siste rest av sommerturistene inn i rommet og stopper opp ved «Sjalusi».

– En vanlig publikummer ville ikke kunne se det – for det ser jo fint ut. Men når man går inn med mikroskop og konservatorens blikk blir det veldig tydelig, sier Daatland.

Og selv om det ikke kan lånes ut er det ikke lett å flytte på det i Bergen heller.

– I løpet av ti år har det vært flyttet fra et rom til det neste på Kode 3 og vært to ganger bort på Kode i forbindelse med en utstilling – pluss en gang på konservering, sier Daatland.

«Sjalusi» kan ikke bikkes noen vei når det flyttes. Den minste vibrasjon eller brå bevegelse kan altså ødelegge et stykke norsk kunsthistorie.

For alltid.