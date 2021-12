Slik blir hverdagen på rødt nivå i den videregående skole

– Elevene får tryggere undervisning med hjemmeskole, tror opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal.

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal er glad for at det blir rødt nivå i den videregående skolen.

Mandag kveld la regjeringen frem nye tiltak for skoler og barnehager. Mens de yngste får ha gult nivå på smittevern, må de eldste elevene i den videregående skolen gå rett til de strengeste tiltakene.

For tusenvis av elever i den videregående skolen innebærer dette først og fremst mer hjemmeskole. Når de først er fysisk på skolen, gjelder avstandskrav og mindre grupper.

Mange steder blir det digital undervisning 50 prosent av tiden.

– Høyt sykefravær og engstelige lærere

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland er glad for at de videregående skolene blir satt på rødt nivå fra torsdag av. Han tror muligheten for digital skole vil gjøre undervisningen tryggere for elevene.

– Vi har sterkt økende fravær blant lærere og elever. Fraværet på enkelte skoler er så høyt at det blir vanskelig å drive normal undervisning. Hjemmeskole kan gjøre det litt lettere, sier han.

Samtidig forteller opplæringsdirektøren at han har fått mange meldinger om engstelige lærere. Særlig etter mandagens pressekonferanse.

– Det er mange som er redde nå, og det skal vi ha respekt for, sier Lyngedal.

For å hindre at elevene tar med seg smitte inn i juleferien, blir all undervisning på de videregående skolene heldigital de siste to dagene. Dette gjelder for de skolene som har undervisning mandag og tirsdag i neste uke.

Alle større fysiske juleavslutninger blir avlyst.

– Vi forstår dette behovet for ro og vil bidra til å få ned smittespredningen, sier Lyngedal.

Han er ikke kjent med at det har vært smitte av omikron på noen av de videregående skolene.

I den ferske rapporten fra FHI/Helsedirektoratet som blant annet omtaler trafikklysmodellen, skriver de at det skal være «tungtveiende grunner til at dette innføres i ungdomsskole og videregående for korte perioder».

I rapporten står det også at «vi har kunnskap om at både gult og rødt

tiltaksnivå i ungdomsskoler og videregående skoler bidrar til problemer med å tilby undervisning i alle fag da klasser blandes».

Karen Kristine Rasmussen er rektor ved Fyllingsdalen videregående skole.

Halvparten av elevene hjemme

Rektor Karen Kristine Rasmussen på Fyllingsdalen videregående skole er travelt opptatt med å organisere den nye skolehverdagen når BT tar kontakt.

– Vi jobber med saken. Vi løser det sånn at det blir rundt halvparten på skolen og halvparten hjemme. I tillegg blir det tilrettelagt for at eventuelt sårbare elever kan være på skolen hele tiden.

– Fredag er siste skoledag, men vi forsøker å starte opp med den nye ordningen allerede i morgen, onsdag.

– Hva tenker du om at det er innført rødt nivå på skolene?

– Jeg forholder meg til det som skjer, og gjør det jeg får beskjed om akkurat nå.

Rektor på Nordahl Grieg vgs. innrømmer at det er krevende å snu opp ned på skolehverdagen på så kort varsel.

– Krevende

Rektor Leif Sigurd Danielsen på Nordahl Grieg videregående skole sier det er krevende å få beskjed om rødt nivå på kort varsel.

– Jeg har tillit til de som tar beslutningene, og har ikke kompetanse til å si hvorvidt det er nødvendig. Men det er jo inngripende tiltak, sier han.

Rektor Lise Holsen ved Bergen Katedralskole beskriver situasjonen som «veldig utfordrende».

Frykter nye karanteneregler

Også på Bergen Katedralskole er situasjonen krevende, ifølge rektor Lise Holsen. Når BT ringer, går hun i gangene på skolen og snakker med elevene om bruk av munnbind.

– Nå ser det ut til at vi klarer å gå på rødt nivå fra i morgen, onsdag. Da har vi en plan for best mulig bruk av arealene våre. Vi deler hver klasse inn i to grupper, slik at de trenger hvert sitt klasserom, sier Holsen.

Elevene på Bergen Katedralskole kan regne med å få være fysisk til stede cirka 50 prosent av tiden.

– Vi begynner å bli slitne. Det er generelt mye sykdom og fravær blant ansatte. Mange elever er også syke, sier rektoren.

Hun er redd for at de nye reglene som pålegger «øvrige nærkontakter» karantene i tre dager, kan skape utfordringer med å gi tilfredsstillende undervisning.

Å være nærmere enn to meter fra en smittet i mer enn 15 minutter betyr at man er «øvrig nærkontakt».

Årstad videregående skole prioriterer å holde verkstedene sine åpne på rødt nivå.

Årstad: – Prioriterer verkstedene

Ved Årstad videregående skole begynte rektor Rolf Arve Haugstvedt å innføre rødt nivå allerede før helgen. Bakgrunnen for dette var høyt smittetrykk og de nye lokale karantenereglene, som senere ble trukket tilbake.

– Vi har begynt med digital undervisning i noen av gruppene. Siden vi har yrkesfag prioriterer vi å holde verkstedene åpne. Vi tar også særlig hensyn til sårbare elever, sier Haugstvedt.

Litt over halvparten av de 1000 elevene kan være på skolen samtidig. Rektoren gleder seg til å avslutte semesteret på fredag.

Smitten i den videregående skolen er langt lavere enn det som er tilfellet i grunnskolen og barnehagene. Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal sier det har vært seks-syv tilfeller daglig de siste ukene.

– Det skyldes i stor grad at de fleste elevene våre er vaksinerte med minst én dose, sier han.