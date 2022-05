Podkast: Bergen får 8000 cruisepassasjerer i døgnet

– Resultatet er entydig. Cruiseturistene bruker mindre penger enn andre turister.

Vi har vært nesten tre år uten, men nå legger du kanskje merke til at cruiseskipene er tilbake? Det er det ikke alle som er like glade for.

I denne episoden møter du Svein Larsen. Han er professor ved institutt for samfunnspsykologi ved UiB og har studert turister i en årrekke.

