Podkast: Nina drikker aldri vann fra springen

I ti år har Nina Monsen fylt bilen med vanndunker.

Publisert Publisert Nå nettopp

Nina Monsen har bodd mesteparten av livet kloss inntil Flesland flyplass. I flere år har hun droppet å drikke vannet fra springen.

For to år siden fikk hun beskjeden som bekreftet mistanken om at det var noe i vannet.

Gamle brannøvelser på Flesland, som denne i 1981, får konsekvenser for dagens beboere ved flyplassen.