Heiko Junge / NTB (arkiv) 22. juli for ti år siden står 14 år gamle Ylva Schwenke midt blant teltene på AUFs sommerleir på Utøya. Himmelen er grå. Det er overskyet og det regner. Så skjærer lyden av skudd gjennom luften. Panikk bryter løs blant ungdommene på sommerleiren. Iført gummistøvler på gjørmete underlag legger hun på sprang. På desperat flukt fra terroristen løper hun gjennom skogen ved Kjærlighetsstien. Hun kryper ned en bratt skrent mot vannet. Hun vet ikke hvor hun kan flykte. Så står Breivik bak henne. Det første skuddet treffer henne i skulderen. Hun hører skrik og roping. Et nytt skudd treffer henne i magen. Hun ser desperat etter et sted å gjemme seg og prøver å rulle bortover. Hun havner på ryggen og blir truffet av to nye skudd med kort mellomrom. Ett i hvert lår.

Da Ylva var 14 ble hun skutt fire ganger på Utøya. Nå skal hun bruke sin historie i undervisning av barn.

«Så soner jeg ut. Det er et slør over det lille jeg ser, og lydene er dempede. Som om jeg er under vann. Nå dør jeg, tenker jeg. Jeg lukker øynene. Det er like greit å bli fort ferdig. Heller det enn å bli liggende lenge å blø i hjel.»

Slik beskriver Ylva Schwenke med egne ord sin opplevelse fra 22.-julimassakren i VG, der hun for tiden jobber som journalist.