Et målrettet tyveri, mener politiet, som ikke kan huske at elbiler er rammet på denne måten før.

De elleve nye Nissan Leaf-bilene sto oppe på parkeringsdekket hos bilbutikken Ecocar i Ytrebygdsvegen på Søreidgrend.

– Vi oppdaget tyveriet da vi skulle vise en bil til en kunde klokken 10 i morges, sier daglig leder Tony Tysse.

Politiet er på stedet og foretar åstedsundersøkelse.

– Styreenhetene revet ut

Ruten på førersiden er knust på alle bilene.

– Navigasjonsskjermen med styreenheten, som står i midtkonsollen, er revet ut, og dashbordet er revet opp i bilene, forteller daglig leder Tony Tysse.

Han sier at innbruddene og tyveriene må ha skjedd i tidsrommet mellom klokken 18 tirsdag kveld og klokken 10 onsdag morgen.

– Jeg har aldri vært ute for noe sånt før, og aner ikke hva de skal med dette. Men jeg har hørt at det kan være mulig å kode om dette utstyret til andre Nissan Leaf-biler, sier Tysse.

– Hva tror du dette handler om?

– Jeg tenker at dette forsvinner utenlands, og at det kan være østeuropeere. I utgangspunktet tror jeg ikke at dette kan brukes i Norge, men det er bare en teori, sier den daglige lederen.

– Veldig trist

– Hvordan opplever du dette?

– Det var en veldig trist måte å starte 2019 på. Det er helt forferdelig. Disse bilene vil bli låst i lang tid fremover på grunn av disse skadene, sier Tysse.

Han sier at han regner med at det stjålne utstyret har delenummer som sannsynligvis kan spores.

– Veldig store beløp

– Det er veldig store beløp det dreier seg om totalt. Foreløpig har vi ikke oversikt, og forsikringsselskapet har ennå ikke vært her ennå, sier den daglige lederen.

– Målrettet tyveri

Operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt forteller i 14-tiden at politiet fremdeles arbeider på stedet.

– Dette virker som et målrettet tyveri, i og med at det er samme delen, denne styringsenheten, som er fjernet fra alle de elleve bilene, sier Blindheim.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Vi driver teknisk og taktisk etterforskning. Dette er første gang jeg kan huske at elbiler er rammet på denne måten, sier operasjonslederen.