EGENANDEL: – Det å bli funksjonshemmet kan påvirke både livssituasjonen og den økonomiske situasjonen. Hvis du ikke har 4000 kroner, så er det feil at du ikke lenger skal kunne være aktiv, sier Bernt Marius Rørstad (21). FOTO: Geir Martin Strande

Mener egenandel på proteser kan frata amputerte muligheten til et aktivt liv

Bernt Marius Rørstad (21) får dekket utgifter til proteser som gjør det mulig for ham å løpe, stå på ski eller svømme. Han synes det er feil at de over 26 år ikke får full støtte.