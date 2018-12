Mannen skal ha vært i sjøen imellom 15 og 20 minutter, opplyser politiet.

Klokken 13.48 får brannvesenet en telefon fra en mann som sier han har fått motorstopp.

Han er i ferd med å drive i land sør for Telavåg i Slumpavågen på Glesvær.

Over telefonlinjen sa han at det er stygt vær og store bølger, og at han trolig må hoppe fra båten.

Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen sier at brannvesenet på dette tidspunktet valgte å varsle de andre nødetatene og Hovedredningssentralen (HRS).

HRS besluttet deretter å starte en større redningsaksjon.

– Vi hadde kontakt med mannen helt til han hoppet i sjøen, sier Villanger.

Varslet brannvesenet selv

Mannen sier selv til brannvesenet at han vil hoppe i sjøen klokken 14.06.

På telefon med HRS får mannen beskjed om å ta med seg mest mulig som flyter.

Samtidig var ambulansebåt, redningshelikopter og luftambulanse på vei for å bistå mannen.

Øygarden brann og redning rekvirerte en privat båt, og fikk hentet opp mannen klokken 14.26.

– Mannen var trolig i vannet mellom 15 til 20 minutter, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

– Var nedkjølt

Han ble hentet opp fra havet ganske nært land, opplyser brannvesenet.

Det skal ha vært umulig for ham å komme på land selv, fordi det er bratte og glatte svaberg og høye bølger på stedet.

Mannen blir kjørt inn til land og overtatt av helsepersonell. Han skal ha vært nedkjølt etter å ha vært i havet.

– Men han var våken og ga en tommel opp, sier Villanger i 110-sentralen.