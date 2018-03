Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali trekker seg fra 8. mars-markeringen i Bergen. Hun oppgir hetsen hun har fått siste uken som årsak.

Etter planen skulle norsksomaliske Sumaya Jirde Ali (20) være én av tre hovedappellanter på årets 8. mars-markering på Torgallmenningen.

Det blir det ingenting av. Ali har trukket seg fra arrangementet, av hensyn til sin egen psykiske og fysiske helse.

Dette melder 8. mars-initiativet i Bergen på Facebook torsdag kveld.

Norsksomalieren har markert seg som en frittalende debattant, og ble i februar i år kåret til «årets stemme» av tidsskriftet Natt & Dag.

Etter at nettstedet Resett denne uken publiserte flere kritiske artikler om debattanten, har det kommet en rekke reaksjoner. Ali er blitt kalt «hettemåke», «akbar-kjerring» og «trygdepudding» i kommentarfelt, skriver NRK.

Det var uttalelser som «Fuck politiet» på Twitter, og at hun sa «Fuck Sylvi Listhaug» da hun ble kåret til «årets stemme» som utløste artikkelserien i Resett.

Samaya Jirde Ali har senere beklaget ordbruken i intervju med Ole Torp på NRK og på sin egen Facebook-profil.

Redd det kunne skje

Leder for 8. mars-initiativet i Bergen, Charlotte Myrbråten, sier hun hadde en vond følelse i magen om at dette kunne komme til å skje.

– Etter Resett-artiklene har hun blitt utsatt for et voldsomt trykk med hets og trusler de siste dagene. Det er klart man blir preget av det, både psykisk og fysisk, sier Myrbråten.

Ansvarlig redaktør i Resett, Helge Lurås, forsvarte publiseringen av artiklene i gårsdagens Dagsnytt 18 på NRK.

– Hun er en ung kvinne, hun er muslim med hijab, og hun er mørk i huden. Det gjør henne vanskelig å angripe for alle som vil kritisere henne for det hun sier og mener. Det er grunnen til at vi har valgt å skrive om dette, sa Lurås til NRK.

Etter publiseringen har Sumaya Jirde Ali klaget Resett inn for PFU for det hun mener er brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten.

Vurderer erstatter

Jirde Ali skulle egentlig være hovedtaler på Torgallmenningen og holde en appell om feminisme og internasjonal solidaritet.

8. mars-komiteen må nå vurdere om de skal finne en erstatter.

– Kanskje kan vi få inn noen som kan holde en appell om Sumaya og situasjonen hun er i. Hun er en av de aller viktigste unge stemmene i Norge i dag og vi vil finne en eller annen måte å vise solidaritet med henne, sier Myrbråten.

Fortsatt en kampdag

At en ung minoritetskvinne må trekke seg fra å delta i offentlig debatt, viser viktigheten av 8. mars som en kampdag, mener Myrbråten.

– Dette er med på å aktualisere viktigheten av dagen. I solidaritet med Sumaya håper jeg vi kan lage et enormt 8. mars-tog som viser at det ikke er akseptabelt å presse unge kvinner ut av den offentlige debatten, sier Myrbråten.