Flere hundre møtte opp i begravelsen til Said Bassam Chataya (28) i Loddefjord.

Fredag ble Chataya knivdrept på en bensinstasjon på Danmarks plass, tre dager før han skulle ha fylt 29 år.

I dag ble han begravet på Loddefjord gravplass.

Privat

Klokken 11.20 var det samlet rundt 50 mennesker ved gravplassen i Loddefjord. Gradvis kom flere sørgende til.

Marco Elsafadi var en av dem. Han var en god venn av den drepte.

– De som sto ham nærmest er her. Dette er veldig fint og vanskelig, sa Elsafadi da han kom til begravelsen.

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

Et par hundre mennesker var til stede da begravelsen startet. Klokken 11.36 ble kisten til Chataya båret frem og plassert ved de sørgende.

Marco Elsafadi er opptatt av ettermælet til Chataya. Han sier at 28-åringen ikke var en trussel mot noen.

– Han var full av kjærlighet, sier Elsafadi.

Han forteller at det arbeides med en støttekonsert for 28-åringens etterlatte.

– Blir med oss til paradis

– Jeg har aldri sett så mange i en begravelse, sier Muhammad Azeem, imam i Bergen moské.

Han har vært imam i Bergen i 22 år. Han forteller at han snakket om forsoning i begravelsen.

Ørjan Deisz

– Vi må tenke hvorfor dette skjedde og arbeide for at det ikke skjer igjen.

Han tar til orde for at ungdommene må samles i moskeen.

– Da kan vi vise dem inn på den rette veien.

Han beskriver avdøde slik:

– Møtte du ham, glemte du ham aldri.

Imamen understreket i begravelsen at livet er en gave fra Gud.

– Ingen har lov å ta den gaven. Said blir med oss til paradis.

Kamelen på plass

Haisam Al-Abdi var en god venn av avdøde. Han er bekymret for bruken av kniv blant ungdom.

– Unge ned i 12-årsalderen går med kniv. Vi må avvæpne dem som bruker kniv. Det må stoppes, sier han.

Han beskriver Said som «en veldig god mann», som fokuserte på det positive.

– To barn har mistet sin far. Han er uerstattelig, men vi skal støtte dem økonomisk med et fond.

Blant dem som var til stede i begravelsen var også rapperen Kamelen, som heter Marcus Møll Mosele.

– Jeg har kjent Said i fem år. Andre kjente ham bedre enn meg. Han var en gledesspreder, sier Kamelen.

Han mener drapet er et tegn på et samfunnsproblem.

– Det er tungt å se venner gå i graven. På gaten har det eskalert, og kniv er ikke det verste.

Han sier at folk er sinte etter drapet.

– Men når dagen er over er de først og fremst bare triste.

Verdig avskjed

Politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen av drapet.

Tidligere denne uken ble tre menn varetektsfengslet etter knivstikkingen, ni andre ble løslatt etter avhør.

Politiet uttalte at de ville iverksette tiltak i forbindelse med begravelsen, men var ikke å se på gravplassen.

Klokken 12.00 la folk ned blomster. Flere sørgende klemte hverandre og ga Said Bassam Chataya en verdig avskjed.

Andreas Olsnes kjente avdøde veldig godt i mange år.

– Nesten hver morgen sto han opp og laget brød, smiler Olsnes.

Han synes det er vanskelig å snakke om kameraten og er tydelig preget under begravelsen.

– Han påvirket mange positivt, sier han.