– Dette var stort og helt uventet.

Rundt 100 mennesker hadde møtt opp i kantinen på Media City Bergen for å få med seg kåringen av serien som Bergens Tidende har arrangert i løpet av høsten, «Et litt bedre Bergen».

Mange forslag har kommet inn og blant de 14 finalistene var det den yngste deltakeren, Kristian G. Einarsen (14), som gikk av med seieren. Hans forslag var en regnmåler i sentrum av Bergen.

– Det var helt tilfeldig at jeg kom på ideen. Jeg var i byen og sa til mamma at vi burde hatt en regnmåler, da jeg kom hjem så jeg i Bergens Tidende at man kunne sende inn forslag til hvordan å gjøre Bergen bedre, og da gjorde jeg det, sier Einarsen.

Han tenker at regnmåleren skal vise hvor mye nedbør det har vært dette året, måneden eller uken og at den kan plasseres midt på Festplassen eller Torgallmenningen.

Odd E. Nerbø/Endre Lilletvedt (montasje)

– Bergen er jo kjent for regnet sitt, så jeg synes vi burde hatt en regnmåler som viser hvor mye regn det faktisk er her. Det kunne vært fint både for turister og oss som bor her i byen, sier Einarsen.

Da han hadde vunnet var han både glad og overrasket.

– Da jeg hørte på alle de andre ideene tenkte jeg at det var mange bra, og at det skulle litt til for å vinne. Dette var stort og helt uventet. Jeg vet ikke helt hva som skal skje videre nå, det har jeg ikke tenkt så mye over, men det blir spennende å se, sier Einarsen.

Hilde Olsen Aalvik

– Dette er en kjempegod idé

Han var andremann som presenterte ideen sin fra scenen torsdag kveld.

– Jeg har ikke tenkt helt ut hvordan den skal se ut. Slik Bergens Tidende har laget den i sin fremstilling var fint. Jeg er åpen for designet, sier han fra scenen.

I juryen satt byrådsleder Harald Schjelderup, leder av Bergens Næringsråd Marit Warncke og artisten Axel Vindenes fra bandet Kakkmaddafakka.

– Dette er en kjempegod idé. Det er gøy hvis vi kan måle hvor langt vi er fra rekorder. Jeg tenker det kunne vært kult å designet den som et timeglass, og kanskje vi kan være åpen for at en liten del av måleren også viser antall soldager? spør jurymedlem Vindenes fra scenen.

– Det er jeg helt klart åpen for, svarer Einarsen.

– Vi er giret på å få det til

Det var en enstemmig jury som stemte frem Einarsen sin idé.

– Det var kjekt at den beste ideen kom fra den yngste deltakeren. Den gutten har et talent, sier Vindenes.

Vi hadde tre kriterier til ideene og det var at den måtte assosieres med Bergen, den måtte være gjennomførbar og mulig å få til innen en viss tidshorisont, legger Schjelderup til.

Det vil nå settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med ideen, og designere og meteorologer vil også bli hentet inn til prosjektet.

– Vi kommer til å ta dette opp i Byrådet og det vil også bli tatt opp i Bergen Næringsråd. Det vil være Kristian som er sjefkonsulent for prosjektet. Vi har bedt ham om å tenke litt mer på hvordan han ønsker at denne regnmåleren skal være til vi møtes neste gang. Vi er giret på å få det til, sier Schjelderup.

– Jeg er kjempeimponert

Det var en stolt mor, far og bestefar som hadde møtt opp for å se Einarsen presentere ièen.

– Jeg er kjempeimponert over at en så ung gutt kan komme på en så god idé. Han klarte seg bra når han presenterte, og jeg synes dette er en god og gjennomførbar idé, sier Trude Grimstveit.

Bestefar Nils Kristian Grimstveit hadde også forslag til hvordan man kunne utvikle ideen.

– Det kunne bli satt inn et glassrør som viste hvor mye vann som blir samlet opp på regnmåleren. Jeg tror dette kan løses på en enkel måte, og jeg tror det kan bli et fint bidrag til Bergen som by, sier bestefar Grimstveit.