Åtte og et halvt års kamp mot kreften er over for en av de mest suksessrike oppdrettsgründerne på Vestlandet. Mandag ble Knut Frode Eide (59) gravlagt fra Hålandsdalen kirke.

– Hvil i fred, min helt og kjære pappa, sa sønnen Sondre Eide (29).

Familien har stått samlet i kampen mot sykdommen i alle disse årene. Nå er det Sondre som overtar som daglig leder i Eide Fjordbruk.

– Håpet er at vi en dag skal se hverandre igjen. Da ønsker jeg å kunne fortelle deg at de drømmene vi hadde sammen og de prosjektene vi trodde på, er blitt til virkelighet. Jeg skal gjøre mitt beste for at det skal skje, sa sønnen.

En milliardbedrift

Fra Eidestøa i Skogseidvatnet i Hålandsdalen bygget Knut Frode Eide videre på farens spede forsøk fra 1970-tallet på oppdrett av regnbueørret, og gjorde familiebedriften til en milliardbedrift.

I fjor produsert Eide Fjordbruk laks og regnbueørret for nesten 900 millioner kroner. Selskapet er et av de mest fremgangsrike lokale oppdrettsselskapene med åtte kommersielle matfiskkonsesjoner, og i tillegg en såkalt FOU-konsesjon.

Ørjan Deisz

Når norsk oppdrettshistorie skal skrives, kommer man ikke utenom bøndene i dalen som svinger seg opp til skaret under Tveitakvitingen. Det er mange bratte, små bruk og mye skrinn jord i Hålandsdalen. Flere bønder eksperimenterte med oppdrett for å få en inntekt å leve av.

På 1980-tallet sa Knut Frode Eide opp en godt betalt offshorejobb hos Odfjell Drilling og satset på den mer risikofylte oppdrettsbransjen samme med faren. Finansbladet Kapital omtalte i høst Knut Frode Eide som en av Norges rikeste menn med 1,9 milliarder kroner i formue.

– Pappa var min beste kamerat

I fjor ble han kåret til årets navn i sjømatnæringen av Fiskeribladet. For bare en måned siden ble Eide Fjordbruk utropt til årets gasellevinner, den mest fremgangsrike bedriften i Hordaland, av Dagens Næringsliv.

– Pappa var min beste kamerat og mitt store forbilde. Når du mister en som du elsker, blir verden fattigere, uansett hvordan du ser på det. Kanskje hadde det vært lettere om jeg kunne ta telefonen og ringe opp til himmelen. Da kunne vi snakket sammen og jeg kunne spørre om råd, slik jeg har gjort hver dag, sa Sondre Eide i talen til faren.

Han vil savne de lange samtalene der løsninger på små og store problemer ble klekket ut.

Hålandsdalen kirke på Eide rommer 250 mennesker. Allerede en halvtime før begravelsen tok til var kirken smekkfull.

Morgentåken hang igjen i det trange dalføret mellom Skogseidvatnet og Gjønavatnet. Men over skodden var himmelen blå, og solstråler brøt gjennom og traff kirkegården.

De fleste oppdrettsselskapene i Hordaland var representert i begravelsen – Lingalaks, Alsaker Fjordbruk, Bolaks, Engesund fiskeoppdrett og Sekkingstad foruten ulike forretningsforbindelser innen havbruk. Også Havforskningsinstituttets direktør Sissel Rogne var til stede.

Det var også de tidligere skiskytterne Liv Grete Skjelbreid og Raphael Poirée. Eide Fjordbruk har investert i kurs- og konferansesenteret de to har bygget opp i Hålandsdalen, og har også hatt felles interesse i idrettsmiljøet i Fusa.

Ørjan Deisz

– Konkurransemenneske av rang

Både Knut Frode Eide og resten av familien har i mange år drevet langrenn, skiskyting og fotball.

– Pappa var et konkurransemenneske av rang. Han ville alltid ha det gøy, og fikk andre med seg. Hver eneste kveld, hver eneste helg og hver eneste ferie, var han med oss barn på trening og konkurranser. Jeg skjønner ikke helt hvordan mamma og pappa fikk tid til laksen, men de ga oss de beste forutsetninger for resten av livet, sa Sondre Eide.

Livet har også bydd på andre utfordringer. Ett av Eides fire barn ble i 1999 født med multihandikap, noe som har preget familien.

– Det var tungt både for mamma og pappa. Pappa har hele tiden vært opptatt av å legge forholdene til rette for søsteren vår slik at hun kunne bo hjemme. Og ingen har fått henne til å le så mye som pappa, sa sønnen.

De åtte og et halvt årene med farens kreftsykdom har også påvirket familien sterkt.

– Sykdommen kom som et enormt sjokk. All usikkerheten og følelsen av at det var kort tid igjen, var vanskelig for alle. Disse årene føles som et langt livsløp alene. Det var en krig, og det gjorde at en samlet familie ble enda mer samlet, sa Sondre Eide.

Han synes faren viste en ekstrem styrke.

– Når det så håpløst ut, trøstet han resten av familien og sa: Jeg gir ikke opp! Viljen kunne flytte fjell. De åtte og et halvt årene var vonde, men også fantastiske. Og de har minnet oss om at livet er en gave. Og at livet har en tidsbegrensing, sa sønnen.