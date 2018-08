Fraktet til Haukeland Universitetsykehus.

Politiet fikk først melding om ulykken klokken 10.57. Påkjørselsen skal ha skjedd på E16 ved Løno på Voss.

Gutten (3) er alvorlig skadet. Det fremkommer i en pressemelding fra Helse Bergen klokken 17, lørdag ettermiddag.

Fraktet til Haukeland

Gutten ble sendt til Voss sjukehus, før han ble fraktet med luftambulanse til Haukeland, opplyser Lars Geitle, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Lensmannsbetjent Per Gunnar Thrane ved Voss lensmannskontor sier til Avisa Hordaland at gutten løp ut i veien for å komme over til faren som stod på den andre siden.

Flokk med kyr drevet over E16

Ulykken skjedde i forbindelse med at en flokk med kyr ble drevet over Europavei 16 ved Løno i Voss.

Nærmere bestemt skal påkjørselen ha skjedd i krysset mellom E16 og Strandavegen, i nærheten av Smalahovetunet.

– Gutten ble påkjørt av en bil akkurat da trafikken begynte å gå igjen, opplyser operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til NTB.