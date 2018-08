Da mannen falt ut i Langfoss i Åkrafjorden, tok resten av turfølget av seg klærne og knyttet dem sammen til en line som de kastet ut til ham.

Det kunne ha gått virkelig galt da det tyske turfølget med fire menn skulle besøke turistattraksjonen Langfoss på sørsiden av Åkrafjorden i Etne torsdag formiddag.

Skled og falt

De var på vei opp den populære turstien langs fossen da de stanset før de var kommet opp til toppen.

– Det var så høy vannføring i fossen og så glatt på stien at de stoppet på et utkikkspunkt på siden av fossen. De sto der da en av dem skled og falt ut i vannet, forteller Jostein Reiestad.

Malin Norheim Knutson

Han er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt og ble varslet om den dramatiske hendelsen klokken 12.06 torsdag.

Det var først uklart hvor mange det var som hadde havnet i fossen.

– Det var ganske dramatisk, og vi sendte politi, dykkere, redningshelikopter og helsepersonell, sier operasjonslederen i politiet.

Klamret seg til stein

Den 27 år gamle mannen ble ført med de kalde og strie vannmassene 5–10 meter nedover før han klarte å klamre seg fast til en stein.

De tre andre mennene i turfølget var snarrådige og laget en lenke av klærne sine som de kastet ut til ham.

Slik klarte de å redde ham opp og i sikkerhet.

– Det var ikke verst. Dette stedet ligger jo litt grisgrendt til, så de ble fortalt da de ringte og varslet at det ville ta en stund før vi klarte å komme frem, utdyper Reiestad.

Klokken 12.21 fikk politiet beskjed om den vellykkede redningsoperasjonen. Men politi og helsepersonell fortsatte til ulykkesstedet for å undersøke hva som hadde skjedd og for å sjekke tilstanden til den 27 år gamle mannen som naturlig nok var både våt og kald.

Det var dårlig vær og sleipt og glatt i området da uhellet skjedde.

Malin Norheim Knutson

Nina Kaltwasser har drevet turistkiosken som ligger like ved Langfoss i 10 år.

– Det er ikke sperringer langs fossen og du kan gå en gammel stølsvei helt til toppen. Langfoss er en stor attraksjon og veldig populær og det har vært flere hundre tusen turister her, sier Kaltwasser.

– Har det skjedd ulykker her tidligere?

– Det har skjedd en gang før at en falt i fossen, men det gikk bra den gangen også. Det har regnet mye i det siste, så det er stor vannføring og flom her i dag. Man må bruke sunn fornuft for det kan være glatt, slår hun fast.

2211-tipser

Malin Norheim Knutson var på jobb i kiosken da mannen falt i fossen.

– Jeg visste ikke noe før flere ambulanser, brannbiler og politibiler kom. Litt seinere på dagen snakket jeg med kompisen til mannen som hadde falt ut i. Han fortalte at de hadde fulgt stien opp langs fossen og ikke klatret over noen gjerder, sier 17-åringen.

– Veldig heldig

Hun forteller at kameraten ga uttrykk for at han var skjelven etter det som hadde skjedd fordi det hadde vært så skummelt.

– Han syntes at vennen var veldig heldig som ikke var skadet og som hadde overlevd, sier Malin Norheim Knutson.