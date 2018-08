Hentet ut med røykdykker.

Klokken 0357 fikk brannvesenet melding om brann i et hus i Gyldenprisveien i Bergen.

– Vi fikk melding om at det var full fyr i huset, og at det var en person inne i huset, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland.

Hentet ut med røykdykker

Brannvesenet er på stedet med åtte biler. Også politi og ambulanse er på plass.

Bjørn Otto Aarheim

– Da vi kom frem hadde brannen slått ut vinduene og gått til taket, og det var kraftig røykutvikling. En person måtte hentes ut med røykdykkere, sier han.

Ifølge brannvesenet er det ikke fare for spredning til andre hus. Beboere i to av nabohusene ble imidlertid evakuert på grunn av fare for å få i seg giftig røyk. De fikk raskt flytte tilbake.

– Det hadde brent godt, men ingen personer skal være skadet. Det er søkt gjennom huset, og det er ikke funnet flere personer, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Anne Hovden

Brukes til botrening

Huset tilhører Bergen kommune, og består av fire leiligheter som brukes til botrening. Leder for botreningssenteret, Siv Myking, ble vekket av Securitas klokken 04.10.

– Jeg skyndet meg alt jeg kunne hit. Heldigvis bodde det bare en person i huset, og det ser ut til at et gått bra med vedkommende etter forholdene. Han bodde i første etasje, sier Myking.

De tre andre andre leilighetene er ubebodd.

– Det er hell i uhell at det ikke bodde flere her akkurat nå, sier Myking.

Botreningssenteret disponerer fire av husene i området. Tre har leiligheter, det fjerde er administrasjonsbygg. Dette huset brant i 2009.

– Huset ble like mye skadet som dette er nå. Men de klarte heldigvis å bygge det opp igjen sp det ble like fint som før. Det er jo så utrolig fine hus dette, sier hun.

Anne Hovden

Store vannskader

Rett over klokken 05.00 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen.

– Det var åpne flammer da vi kom til stede, og brannen måtte slukkes fra taket. Det var svært høy varme inne i huset. Det er en vanskelig brann å slukke, sier brigadeleder Frode Bødkter som er på stedet.

Han sier at det ser ut til at skaden er begrenset til andre etasje og opp.

– Men det er store vannskader i resten av huset, sier han.

Blodbyen

Huset som brant er en del av den såkalte Blodbyen, og ble bygget etter bybrannen i 1916. Området fikk navnet på grunn av fargen på husene - alle var da malt røde.

Trehusene er verneverdige, men ikke fredet.