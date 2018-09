Årsaken er at han har bodd forskjellige steder.

Da Egil Isdal var på vei hjem til Stord fra Kaupanger i mars holdt det på å gå galt.

I det han passerte Vinje på E16 kom en bil susende mot ham i stor fart. Den krasjet nesten med Isdals bil og bilen i motsatt kjørefelt.

Isdal ventet bare på «det store smellet», har han tidligere fortalt til BT.

Henlagt

Mandag kunne BA melde at politiet henlegger saken, til tross for at de vet hvem som eier bilen.

Begrunnelsen er at det har vært vanskelig å komme i kontakt med ham, fordi han vekselvis har bodd i Norge og utlandet – i tillegg til at han har flyttet mellom ulike politidistrikt.

– Det er to grunner til det (henleggelsen, journ.anm.). Den ene er at det har vært vanskelig å få tak i vedkommende, fordi han har flyttet mye på seg mellom politidistriktene. I tillegg har det med prioritering av saker hos oss å gjøre, sier Håvard Skattum, politioverbetjent ved Voss lensmannskontor til avisen.

Til NRK sier politioverbetjenten at de heller ikke kan bevise at personen de mistenker faktisk var sjåføren, selv om han eier den aktuelle bilen.

– Synd og uheldig

Etter at videoen av den halsbrekkende forbikjøringen ble sendt til BT, sa lensmann Robert Veseth at politiet på eget initiativ ville etterforske saken.

– Det er virkelig marginalt med tid før det hadde blitt frontkollisjon, og ut fra videoen var denne situasjonen ganske ekstrem, sa han den gang.

Etterforskningen førte altså ikke til noe.

Flere har reagert på henleggelsen, blant dem Olav Nesås, leder i Tryg Trafikk Hordaland.

– Det er synd og uheldig at politiet og påtalemyndigheten ser ut til å mene at de ikke har et godt nok grunnlag for å gå videre med en sak som dette, sier han til NRK.

Isdal, som nesten havnet i en stygg ulykke, reagerer også.

– Politiet har god tid til det de vil ha god tid til. Tilliten til politiet blir vel ikke bedre etter hvert, sier han til BA.

Isdals speedometer vises i videoen, og måler 75 kilometer i timen like før forbikjøringen.