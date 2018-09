Leteaksjonen etter den 50 år gamle, franske seileren som falt i sjøen søndag er avblåst fra politiets side.

– Men vi er mange i Ran Seilforening, familie, venner og seilerkolleger som fortsetter søket, sier Bjørn Erik Knudsen, som er styremedlem i seilforeningen på Sotras østside. Knudsen er nå koordinator for den videre letingen.

Ti båter leter nå

– Det er rundt ti båter som nå leter i Hjeltefjorden og Hauglandsosen. Vi har fått bistand fra Åsane Seilforening. Det er også en del kajakker som deltar, sier Knudsen.

Richard Træet skal lede det videre letearbeidet, og det er etablert en base i havnen hos Ran Seilforening.

- Vi kommer til å lete til mørkets frembrudd i kveld. Vi har ikke satt noe grense for letearbeidet. Så lenge det er håp om å finne seilerkollegaen vår, så vil vi fortsette. Samboerens familie og venner av mannen har allerede deltatt i letearbeidet. Vi ønsker oss at alt som flyter skal komme for å bistå oss, sier Knudsen.

Han ber folk melde seg i havnen hos Ran Seilforening for å få tildelt leteområde, eventuelt at man setter i gang på eget initiativ.

RUNE SÆVIG

Falt i sjøen

Det var søndag ettermiddag at franskmannen ble meldt savnet mellom Askøy og Sotra.

- Mannen hadde ikke redningsvest på seg, og ble slått på sjøen av seilbommen. Han var på seiltur med sin norske samboer da ulykken skjedde. Hun varslet politiet om hva som hadde skjedd, fortalte Lars Geitle.

Det er blant annet funnet seilsko og en redningsbøye etter letingen så langt.

Søk etter antatt omkommet

Politioverbetjent Torbjørn Mørk ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt sier at redningsaksjonen etter mannen ble avsluttet mandag kveld.

– Letingen er nå over i en fase der det er en antatt omkommet person man søker etter. Vi har foreløpig ikke fått inn nye opplysninger i saken, sier Mørk.