Raset er rundt 20 meter bredt. Politiet har gått manngard i turområdet, og ber folk holde seg unna.

Brannvesenet meldte på Twitter klokken 20.24 at det har gått et ras over Grønnlien, like ved Løvstakklien.

Et kvarter seinere opplyste vaktkommandør Sigbjørn Villanger at raset ikke har nådd helt ned til Grønnlien, men at det har nådd Løvstien – en tursti i området.

Politiets innsatsleder på stedet, Synnøve Malkenes, opplyser at en stein på ti kubikk har landet like ved Løvstien.

Raset har imidlertid ikke gått over stien. Det har stoppet i en voll på oppsiden av den, som er laget for å sikre mot ras.

– Raset er rundt 20 meter bredt, forteller innsatslederen.

Rykket med store styrker

Brannvesenet rykket ut med mannskaper fra Fana, sentrum og Åsane. Samtidig ble hovedredningssentralen varslet.

Det ble også sendt en klatregruppe.

– Klokken 20.09 fikk vi flere meldinger fra folk som hørte steiner som raste ned fjellsiden. De rapportere om kraftige brak, sier operasjonsleder i politiet, Stein Rune Halleraker.

Innsatsleder Malkenes forteller at politiet i området har hørt lyder fra mer småstein. Hun ber folk holde seg unna.

Undersøkte om noen er tatt

Like etter klokken 21 gikk politiet manngard oppover stien.

– Vi undersøker om noen er tatt av raset og vil sikre området, sier han.

Politiet har brukt et helikopter for å lyse opp området.

– Fjellet ble tåkeaktig

Morten Gjelsvik bor like under Løvstakken, og har utsikt mot rasstedet. Han forteller at han sto på terrassen da raset gikk.

– Det hørtes ut som om noen dumpet stein fra en svær lastebil lenger opp i gaten. Da jeg så opp, ble fjellet tåkeaktig – slik det blir når steinmasser treffer fjell, sier han.

Han forteller at det var så mørkt at det var vanskelig å se omfanget av raset, men at han ringte politiet for å varsle.

– Jeg kom ikke gjennom. Det var nok flere som ringte om det samme.

– Ingen tatt av raset

Like etter klokken 22 opplyser Halleraker at aksjonen ved rasstedet er avsluttet. Det er konkludert med at ingen ble tatt av raset.

– I morgen vil Bergen kommune sende opp en geolog som skal vurdere om det kan gå nye ras. Hvis rasfaren fortsatt er der, må vi opprettholde sperringene og vurdere evakueringer, sier operasjonslederen.

Politiet vil ikke gjøre mer arbeid i området søndag kveld.