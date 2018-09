Alle nødetater er på vei til stedet. – Vi vet ennå lite, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i politiet

Brannvesenet meldte på Twitter klokken 20.24 at det har gått et ras over Grønnlien, like ved Løvstakklien.

Et kvarter seinere sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger at raset ikke har nådd helt ned til Grønnlien, men at det har gått over Løvstien – en tursti i området.

Brannvesenet har rykket ut med mannskaper fra Fana, sentrum og Åsane. Det er også sendt en klatregruppe.

Hovedredningssentralen er også varslet.

– Klokken 20.09 fikk vi flere meldinger fra folk som hørte steiner som raste ned fjellsiden. De rapportere om kraftige brak, sier Halleraker.

Operasjonslederen legger til at det så langt ikke er noe som tyder på at personer eller bygninger er truffet av steinene.

– Vi undersøker nå om noen er tatt av raset og vil sikre området, sier Halleraker.

Villanger i brannvesenet sier at de ennå ikke vet omfanget av raset, utover at det nok er mindre enn først antatt.