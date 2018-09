Det er særlig fra Bergen, Askøy og Sotra at skademeldingene har kommet inn.

– Rundt 90 av meldingene er fra Bergens nærmeste omegn. Totalt har vi talt opp 133 meldinger, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

Ingen alvorlige personskader

Det er naturskader der trær har veltet over vei som dominerer politiets logg fra onsdag kveld klokken 18 til det hele roet seg ved 02.30-tiden i natt.

– En person fikk skadet en hånd i forbindelse med at et tak blåste av et hus på Hanøytangen på Askøy. Ellers har vi ikke fått melding om personskader, opplyser Geitle.

– Vanskelig å sortere

Torsdag morgen ved 05.30-tiden kan politiet oppsummere en svært natt.

– Vi sørget for å ha ekstra mannskaper i beredskap både ute i felten og på operasjonssentralen. Det har haglet med meldinger. Tidvis var det vanskelig å sortere hva vi skulle rykke ut på, sier operasjonslederen.

Trafikale problemer

Statens vegvesen og entreprenører har ryddet unna trærne som har veltet.

– De trafikale problemene har nok vært mest tydelig på Sotrabrua som tidvis måtte stenges på grunn av den sterke vinden. Statens vegvesen var på stedet og dirigerte trafikken, sier Geitle.

Når operasjonslederen skal oppsummere natten, er han klar på at stormen kunne ha fått større konsekvenser.

– Det var tidvis kaotisk med mange meldinger, men heldigvis var det ikke noen som fikk trær over seg eller på annen måte ble utsatt for personskade.

Mange strømløse

På et tidspunkt var rundt 19.000 kunder i bergensområdet strømløse onsdag kveld, ifølge BKK, som jobbet på spreng med å få rettet opp feil på nettet. Klokken 4 var 8700 av kundene deres fremdeles uten strøm, ifølge NTB.