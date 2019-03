Videoen viser raneren trekke kniv mot mannen i kassen.

Søndag 13. januar i år ranet to personer den søndagsåpne butikken Matkroken i Nygårdsgaten.

Trakk kniv

Den ene av ranerne var ikledd blå boblejakke og svarte klær. Den andre hadde blå «saggebukse» med hodeskalle på baklommen.

De to ranerne er fanget opp av butikkens overvåkingskamera. Først beveger de seg rundt i butikken og observerer, så går de til aksjon mot mannen i kassen. Det blir trukket kniv og den ansatte blir truet til å gi fra seg penger.

ØRJAN DEISZ (arkiv)

Har fått noen tips

– Vi har fått inn noen tips fra «Åsted Norge» etter at de tok opp saken, men ikke noe konkret som har gitt oss navngitt mistenkt/siktet i saken. Vi må bruke mer tid på å gå gjennom tipsene vi har fått og se hva som ligger der, sier førstebetjent Even Magnus Aspli ved avsnitt for etterforskning i Vest politidistrikt.

Ingen ansatte eller kunder ble fysisk skadet under ranet av butikken. Gjerningsmennene fikk med seg kontanter og løp fra stedet.