Våren glimtet til i helgen, men vinteren er ikke helt over. Tirsdag får Bergen snøfall og kraftige vindkast.

– Sør i landet kan det ventes opp til en halv meter snø tirsdag. Her på Vestlandet blir det også mye vær, med en kombinasjon av snø, sludd og kraftige vindkast, sier meteorolog Mette Skjerdal ved Vervarslinga på Vestlandet.

Indre strøk av Vestlandet vil få nedbør i form av snø, deriblant skianleggene på Kvamskogen og Voss. Det samme gjelder Byfjellene i Bergen.

«Av og på-vær»

– Jeg regner med at skianleggene vil glede seg over denne meldingen, sier Skjerdal.

I lavlandet vil nedbøren tirsdag komme som snø, sludd og regn.

– Temperaturen kan bevege seg på minussiden, så det er en viss fare for at det kan bli et hvitt belegg på veiene. Det er nok for tidlig å skifte til sommerdekk ennå. Det blir litt av og på-vær de neste dagene, sier Skjerdal.

– Kjip tirsdag

Utsatte strøk på Vestlandet vil få vind på mellom 27 og 30 meter pr. sekund midt på dagen tirsdag.

– Værmessig ser tirsdagen ut til å bli den kjipeste dagen denne uken. Sørøstlig sterk kuling med liten storm i kastene kan gjøre dagen ganske utrivelig, men senere på dagen vil både vind og nedbør roe seg, sier Skjerdal.

Så kommer solen

Onsdag vil solen igjen skinne på Vestlandet. Det vil også bli roligere vindforhold, men torsdag kommer et nytt lavtrykk.

– Torsdag og fredag vil det komme en del nedbør, men ikke de samme mengder som tirsdag. Deretter viser prognosene en forholdsvis tørr værtype i helgen, men det er foreløpig noen forbehold her, sier Skjerdal.