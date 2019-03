Bendik Flåt Aas (24) havnet midt i dramaet da den nederlandske byen Utrecht i formiddag ble utsatt for det politiet mener kan være terror.

Studenten, som har bodd fire år i Bergen, studerer for tiden ved Universitetet i Utrecht. Han flyttet til Nederland høsten 2018.

– Jeg var på vei fra hjemstedet mitt til universitetet. Det er en strekning som det tar 15–20 minutter å sykle. Jeg passerte trikken der skytingen fant sted. Bare noen sekunder seinere hørte jeg flere skudd, sier Aas.

Trodde det var fyrverkeri

Han trodde at det var ungdommer som lekte seg meg fyrverkeri fra nyttårsaften, og syklet videre til forelesningen. Fremme på universitetet skjønte han at det ikke var lyder fra fyrverkeri han hadde hørt.

– Plutselig begynte det å strømme på med meldinger om at det var skyting på en trikk. Det kom en del motstridende meldinger om hva som hadde skjedd, men jeg oppfattet etter hvert at dette kunne være et mulig terrorangrep, sier Aas.

Han fikk meldt hjem til familie og venner at han var i sikkerhet på universitetet, og sitter nå trygt på studiestedet og venter på klarsignal om at han kan gå derfra.

Må holde seg på Universitetet

– Akkurat nå har vi forbud mot å bevege oss ut av bygningen. Ingen får gå ut og heller ingen komme inn. Vi har fått beskjed om at vi må holde oss i ro til situasjonen er under kontroll, sier Aas.

Han mener at han var et par hundre meter fra trikken da han hørte skudd.

– Dette ble en veldig annerledes dag enn det jeg hadde trodd. En tenker jo alltid at slike ting ikke skjer i nærheten av der en befinner seg selv, men i dag kom jeg ganske så tett på denne ubehagelige opplevelsen, sier Aas.

Sove hos kjæresten

Etter det Aas har fått opplyst er det en del sperringer i området der han bor i Utrecht.

– Vi er blitt fortalt at det pågår en stor jakt på den eller de som står bak skytingen. Jeg vet ikke om jeg kommer meg hjem til natten. Kanskje jeg må overnatte hos kjæresten, sier Aas, som opprinnelig er sørlending.

Aas sier at han og medstudentene har tatt skytingen i sentrum av Utrecht med fatning.

– Vi er rolige og føler oss trygge der vi er nå.

Det var ved 10.30-tiden at skytingen fant sted ved trikkestoppet som kalles 24. oktoberplass. Aas skulle sykle til universitetet der forelesningen skulle holdes klokken 11.