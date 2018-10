Lastebåten «Falkberg» gikk i morges klokken 06.22 på grunn ved Håkonshella.

Hovedredningssentralen ble koblet på, og det ble sendt båter for å komme havaristen til unnsetning.

Hørte smell fra fjæren

- En nabo meldte fra om et smell nede fra sjøen. Han oppdaget en svær lastebåt nede i fjæren. Melder fortalte at det kom lys på båten, og folk ble sett løpende omkring, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt.

– Ikke funnet lekkasjer

– Båten var på vei mot Bergen. Det ser ut til at den har rundet sundet ved Vatlestraumen, og at den deretter har gått på et skjær, sier Sætre.

Politiet vil ikke spekulere i hva som kan være årsaken til grunnstøtingen.

Situasjonen skal være under kontroll. Det siste er at båten har kommet seg av grunn og har fortsatt ferden nordover.

- Det gikk kort tid fra vi fikk første melding til lastebåten nå ser ut til å kunne gå til havn for egen maskin. Det skal ikke være oppdaget noen lekkasjer om bord, sier Sætre.

Opererer flere fartøyer

«Falkberg» tilhører Falkeid Shipping AS som er hjemmehørende på Finnøy. Selskapet opererer flere fartøyer i størrelse 750 til 5000 dødvekttonn.

Lastebåten som gikk på grunn er bygget i 2008 og er på 2500 dødvekttonn.