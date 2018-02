TRYGGHET: Tiril Helene Tvedt Ytreøy er andreårselev på restaurant- og matfag og mentor for elektroklassen, der Hamza Almasalmah (til h.) går. – Vi som er mentor passer på at alle har det bra og at ingen sitter alene i friminuttene. Det er også plass til litt tull og tøys. Drømmeskolen har hatt en stor, positiv effekt på skolemiljøet. Det gir trygghet, sier hun. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen